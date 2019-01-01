На Донбасі загинув 28-річний снайпер

Богдан Бігус. Відомо, що він служив у силах спецоперацій, був снайпером та підірвався на розтяжці.



Богдан Бігус родом з Хмельницького, у нього залишилось двоє маленьких дітей. Рідним вже повідомили про його загибель, - пише



Ще двоє наших військових отримали поранення під час ворожих обстрілів. Окупанти ведуть вогонь із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. З мінометів обстріляли Піски, Павлопіль та Ломакине.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На передовій загинув 28-річний. Відомо, що він служив у силах спецоперацій, був снайпером та підірвався на розтяжці.Богдан Бігус родом з Хмельницького, у нього залишилось двоє маленьких дітей. Рідним вже повідомили про його загибель, - пише ТСН Ще двоє наших військових отримали поранення під час ворожих обстрілів. Окупанти ведуть вогонь із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. З мінометів обстріляли Піски, Павлопіль та Ломакине.

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