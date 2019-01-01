На Донбасі загинув 28-річний снайпер
Сьогодні, 12:33
На передовій загинув 28-річний Богдан Бігус. Відомо, що він служив у силах спецоперацій, був снайпером та підірвався на розтяжці.
Богдан Бігус родом з Хмельницького, у нього залишилось двоє маленьких дітей. Рідним вже повідомили про його загибель, - пише ТСН.
Ще двоє наших військових отримали поранення під час ворожих обстрілів. Окупанти ведуть вогонь із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. З мінометів обстріляли Піски, Павлопіль та Ломакине.
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Богдан Бігус родом з Хмельницького, у нього залишилось двоє маленьких дітей. Рідним вже повідомили про його загибель, - пише ТСН.
Ще двоє наших військових отримали поранення під час ворожих обстрілів. Окупанти ведуть вогонь із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. З мінометів обстріляли Піски, Павлопіль та Ломакине.
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