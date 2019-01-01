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На Волині викрили нелегальних іноземців-продавців овочів і фруктів

На Волині викрили нелегальних іноземців-продавців овочів і фруктів
16-18 липня співробітники сектору протидії нелегальній міграції УДМС України у Волинській області провели рейди на ринках «Варшавський», «Новий», «Північний» та у місцях стихійної торгівлі сезонними фруктами та овочами.

Про це повідомляє управління ДМС у Волинській області

Так, робоча група перевірила більше 40 іноземців та осіб без громадянства на законність перебування в Україні. Відпрацювання проводили з метою виявлення порушників міграційного законодавства.

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За результатами перевірок виявили іноземців, котрі не виконали рішення про примусове повернення та перебували на території області.

Декількох порушників притягнули до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 203 КУпАП та наклали стягнення у вигляді штрафу.

Зазначають, працівники міграційної служби регулярно відпрацьовують ринки, заклади швидкого харчування та інші місця, де можливе використання незаконної праці мігрантів.


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Теги: Волинь, ринки, нелегальні іноземці-продавці
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