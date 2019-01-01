На Волині викрили нелегальних іноземців-продавців овочів і фруктів





Про це повідомляє управління



Так, робоча група перевірила більше 40 іноземців та осіб без громадянства на законність перебування в Україні. Відпрацювання проводили з метою виявлення порушників міграційного законодавства.



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За результатами перевірок виявили іноземців, котрі не виконали рішення про примусове повернення та перебували на території області.



Декількох порушників притягнули до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 203 КУпАП та наклали стягнення у вигляді штрафу.



Зазначають, працівники міграційної служби регулярно відпрацьовують ринки, заклади швидкого харчування та інші місця, де можливе використання незаконної праці мігрантів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 16-18 липня співробітники сектору протидії нелегальній міграції УДМС України у Волинській області провели рейди на ринках «Варшавський», «Новий», «Північний» та у місцях стихійної торгівлі сезонними фруктами та овочами.Про це повідомляє управління ДМС у Волинській області Так, робоча група перевірила більше 40 іноземців та осіб без громадянства на законність перебування в Україні. Відпрацювання проводили з метою виявлення порушників міграційного законодавства.За результатами перевірок виявили іноземців, котрі не виконали рішення про примусове повернення та перебували на території області.Декількох порушників притягнули до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 203 КУпАП та наклали стягнення у вигляді штрафу.Зазначають, працівники міграційної служби регулярно відпрацьовують ринки, заклади швидкого харчування та інші місця, де можливе використання незаконної праці мігрантів.

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