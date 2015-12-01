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У Володимирі молоді поети збирали кошти на «розвиток творчості». ФОТО

У Володимирі молоді поети збирали кошти на «розвиток творчості». ФОТО
У п'ятницю, 19 липня, на площі Героїв у Володмириі-Волинському молоді поети Тетяна Птаха та Віталій Голіч декламували свої вірші, збираючи таким чином кошти на збірку своїх поезій.

Про це пише Буг.

Тетяна Птаха вже встигла видати першу збірку під назвою “Воля і висота”, на яку дали гроші спонсори. Наразі готується до виходу у світ друга книга “Географія почуттів”, на яку поетеса, власне, і збирає кошти. У ній переплітатимуться різні почуття: до країни, до людей, до себе, почуття земні й небесні.

“Поки ми почуваємо – ми живі”, – зазначає поетеса.

Минулого року вже збирали авторів у Володимирі-Волинському, організовували біля Культурно-мистецького центру “Поетичне асорті” та інші. Загалом було проведено близько шести подібних заходів для популяризації творчості місцевих поетів.

“Я зазвичай виступаю у Києві останнім часом. Приїхала у відпустку і вирішила дещо окультурити місто”, – повідомила Тетяна.

У Володимирі молоді поети збирали кошти на «розвиток творчості». ФОТО

Віталій Голіч після тривалої паузи знову відчуває приплив натхнення до написання віршів. Веде електронну збірку, де вже є близько 70-ти віршів.

Автор не зациклюється на одному напрямку і для кожного виду віршів черпає натхнення з різних джерел. Раніше працював у філософському складному напрямку, а зараз хоче писати більше про подорожі, якими надихнувся.

У Володимирі молоді поети збирали кошти на «розвиток творчості». ФОТО

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Теги: Володимир-Волинський, кошти, збірка, поезія
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