У Володимирі молоді поети збирали кошти на «розвиток творчості». ФОТО

Тетяна Птаха та Віталій Голіч декламували свої вірші, збираючи таким чином кошти на збірку своїх поезій.



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Тетяна Птаха вже встигла видати першу збірку під назвою “Воля і висота”, на яку дали гроші спонсори. Наразі готується до виходу у світ друга книга “Географія почуттів”, на яку поетеса, власне, і збирає кошти. У ній переплітатимуться різні почуття: до країни, до людей, до себе, почуття земні й небесні.



“Поки ми почуваємо – ми живі”, – зазначає поетеса.



Минулого року вже збирали авторів у Володимирі-Волинському, організовували біля Культурно-мистецького центру “Поетичне асорті” та інші. Загалом було проведено близько шести подібних заходів для популяризації творчості місцевих поетів.



“Я зазвичай виступаю у Києві останнім часом. Приїхала у відпустку і вирішила дещо окультурити місто”, – повідомила Тетяна.





Віталій Голіч після тривалої паузи знову відчуває приплив натхнення до написання віршів. Веде електронну збірку, де вже є близько 70-ти віршів.



Автор не зациклюється на одному напрямку і для кожного виду віршів черпає натхнення з різних джерел. Раніше працював у філософському складному напрямку, а зараз хоче писати більше про подорожі, якими надихнувся.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п'ятницю, 19 липня, на площі Героїв у Володмириі-Волинському молоді поетитадекламували свої вірші, збираючи таким чином кошти на збірку своїх поезій.Про це пише Буг Тетяна Птаха вже встигла видати першу збірку під назвою “Воля і висота”, на яку дали гроші спонсори. Наразі готується до виходу у світ друга книга “Географія почуттів”, на яку поетеса, власне, і збирає кошти. У ній переплітатимуться різні почуття: до країни, до людей, до себе, почуття земні й небесні.“Поки ми почуваємо – ми живі”, – зазначає поетеса.Минулого року вже збирали авторів у Володимирі-Волинському, організовували біля Культурно-мистецького центру “Поетичне асорті” та інші. Загалом було проведено близько шести подібних заходів для популяризації творчості місцевих поетів.“Я зазвичай виступаю у Києві останнім часом. Приїхала у відпустку і вирішила дещо окультурити місто”, – повідомила Тетяна.Віталій Голіч після тривалої паузи знову відчуває приплив натхнення до написання віршів. Веде електронну збірку, де вже є близько 70-ти віршів.Автор не зациклюється на одному напрямку і для кожного виду віршів черпає натхнення з різних джерел. Раніше працював у філософському складному напрямку, а зараз хоче писати більше про подорожі, якими надихнувся.

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