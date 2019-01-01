На Волині агітують за кандидатів

У кожному з п’яти округів у Волинській області йде прихована і відкрита агітація за окремих кандидатів до народних депутатів.Про це повідомила прес-служба Громадянської мережі ОПОРА.За даними ОПОРИ, спостерігачі фіксують агітацію, в тому числі й приховану. Так, напередодні дня голосування, а також станом на 07:30 ранку 21 липня спостерігачі фіксують такі матеріали у кожному із п’яти округів. Зауважимо, що у деяких випадках матеріали просто не зняли із дощок оголошень, іноді ж вони розміщені в неналежних місцях (зупинки, електроопори тощо).Зокрема у місті Ковель виявили приховану агітацію, імовірно пов’язану із двома партіями, адже матеріали виконані з використанням схожих шрифтів, кольорової гами, розміщення тексту на площині тощо щодо агітматеріалів, які партії-суб’єкти використовували під час передвиборчої кампанії. Йдеться про білборди “За ЄС і НАТО”, ймовірно, на користь “Європейської Солідарності” та “Зробимо їх ще раз 21 липня” ймовірно на користь “Слуги народу”.Крім того, за інформацією спостерігачів, на дільниці № 070222 у селі Теклине Камінь-Каширського району сейф перебував за межами дільниці, в іншому населеному пункті — селі Видричі, тож його на дільницю доставляли лише зранку. Окрім того, на дільниці бракує однієї переносної скриньки.На дільниці № 070565 у селі Дольськ Любешівського району (округ № 23) — нестача переносних скриньок. Тут така скринька лише одна. Окрім того, на дільниці кабіну для голосування розмістили таким чином, що вона міститься дуже близько до вікна. При такому розташуванні існує імовірність контролю за волевиявленням виборців.Також не вистачає переносної скриньки на дільниці № 070501 у селі Рованці Луцького району (округ № 20). На дільниці № 070024 (середня) у селі Зимне Володимир-Волинського району (округ № 19) міститься лише три скриньки та три кабінки.