вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Трагедія на залізниці: під потягом «Ковель-Одеса» загинула жінка

Трагедія на залізниці: під потягом «Ковель-Одеса» загинула жінка
Учора, 20 липня, близько 22 години на залізничній станції «Обарів», що у селі Городок Рівненського району, під пасажирський швидкісний потяг сполученням «Ковель-Одеса» потрапила жінка.

Про це повідомляє поліція Рівненщини.

Про інцидент до поліції повідомила чергова залізничної станції. Слідчо-оперативна група на місці події попередньо встановила, що 54-річна жителька села Городок, перетинаючи залізничні колії нерегульований переходом, потрапила під потяг. Отримані травми виявилися несумісні із життям.

За фактом порушення правил безпеки руху на залізничному транспорті слідчі слідчого управління внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють усі обставини події.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть, поїзд, Ковель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Який вигляд зсередини має відкритий у Луцьку перинатальний центр. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Аміачний» Луцьк: як вберегтися від отруєння і надати допомогу
Зеленський звільнив вісім волинських голів РДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На трасі Луцьк–Рівне зловили іноземця, який вкрав сумку з грошима. ВІДЕО
Сьогодні, 15:59
Трагедія на залізниці: під потягом «Ковель-Одеса» загинула жінка
Сьогодні, 15:15
У Ковелі зник заробітчанин з Вінниччини
Сьогодні, 14:39
На Волині дочка знайшла на подвір'ї вбиту матір
Сьогодні, 14:21
Прихильників УПЦ (МП) збирають на безкоштовну поїздку з Луцька до Києва
Сьогодні, 14:14
Схожі новини
Поїзд «Козятин-Ковель» на смерть переїхав людину Поїзд «Козятин-Ковель» на смерть переїхав людину
08 квітень, 11:07
На Волині померла росіянка, яка була в гостях у сестри На Волині померла росіянка, яка була в гостях у сестри
19 липень, 17:43
На Волині в чагарниках знайшли муміфіковане тіло жінки, яка зникла місяць тому На Волині в чагарниках знайшли муміфіковане тіло жінки, яка зникла місяць тому
18 липень, 11:01
Помер головний лікар амбулаторії на Волині Помер головний лікар амбулаторії на Волині
10 липень, 13:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На трасі Луцьк–Рівне зловили іноземця, який вкрав сумку з грошима. ВІДЕО
Сьогодні, 15:59
 0
Трагедія на залізниці: під потягом «Ковель-Одеса» загинула жінка
Сьогодні, 15:15
 0
У Ковелі зник заробітчанин з Вінниччини
Сьогодні, 14:39
 0
На Волині дочка знайшла на подвір'ї вбиту матір
Сьогодні, 14:21
 0
Прихильників УПЦ (МП) збирають на безкоштовну поїздку з Луцька до Києва
Сьогодні, 14:14
 0
Медіа
відео
1/8
﻿