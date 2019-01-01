Трагедія на залізниці: під потягом «Ковель-Одеса» загинула жінка





Про це повідомляє поліція Рівненщини.



Про інцидент до поліції повідомила чергова залізничної станції. Слідчо-оперативна група на місці події попередньо встановила, що 54-річна жителька села Городок, перетинаючи залізничні колії нерегульований переходом, потрапила під потяг. Отримані травми виявилися несумісні із життям.



За фактом порушення правил безпеки руху на залізничному транспорті слідчі слідчого управління внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють усі обставини події.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 20 липня, близько 22 години на залізничній станції «Обарів», що у селі Городок Рівненського району, під пасажирський швидкісний потяг сполученням «Ковель-Одеса» потрапила жінка.Про це повідомляє поліція Рівненщини.Про інцидент до поліції повідомила чергова залізничної станції. Слідчо-оперативна група на місці події попередньо встановила, що 54-річна жителька села Городок, перетинаючи залізничні колії нерегульований переходом, потрапила під потяг. Отримані травми виявилися несумісні із життям.За фактом порушення правил безпеки руху на залізничному транспорті слідчі слідчого управління внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють усі обставини події.

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