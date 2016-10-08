Стало відомо, коли оприлюднять остаточні дані національного екзит-полу





Про це повідомив прес-секретар Фонду "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" Юрій Горбань під час прес-конференції в Києві, передає



"Дані будуть оголошені о 20:00 станом на 18:00. Уточнені дані ми дамо о 22-й станом на 20:00", - зазначив Горбань.



За його словами, наразі дані екзит-полу не розголошуються, і всі результати, які повідомляються, в тому числі, від імені національного екзит-полу – фейкові й незаконні.

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