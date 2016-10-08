Стало відомо, коли оприлюднять остаточні дані національного екзит-полу
Сьогодні, 18:28
Уточнені й остаточні дані національного екзит-полу на парламентських виборах 2019 року будуть оприлюднені о 22:00 за даними станом на 20:00.
Про це повідомив прес-секретар Фонду "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" Юрій Горбань під час прес-конференції в Києві, передає УНН.
"Дані будуть оголошені о 20:00 станом на 18:00. Уточнені дані ми дамо о 22-й станом на 20:00", - зазначив Горбань.
За його словами, наразі дані екзит-полу не розголошуються, і всі результати, які повідомляються, в тому числі, від імені національного екзит-полу – фейкові й незаконні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив прес-секретар Фонду "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" Юрій Горбань під час прес-конференції в Києві, передає УНН.
"Дані будуть оголошені о 20:00 станом на 18:00. Уточнені дані ми дамо о 22-й станом на 20:00", - зазначив Горбань.
За його словами, наразі дані екзит-полу не розголошуються, і всі результати, які повідомляються, в тому числі, від імені національного екзит-полу – фейкові й незаконні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Стало відомо, коли оприлюднять остаточні дані національного екзит-полу
Сьогодні, 18:28
На Волині майже сотні дільниць може не вистачити бюлетенів
Сьогодні, 17:49
Раптово помер президент Туркменістану, – ЗМІ
Сьогодні, 17:28
У Луцьку чоловік в день виборів роздавав агітаційну газету
Сьогодні, 17:04