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Стало відомо, коли оприлюднять остаточні дані національного екзит-полу

Стало відомо, коли оприлюднять остаточні дані національного екзит-полу
Уточнені й остаточні дані національного екзит-полу на парламентських виборах 2019 року будуть оприлюднені о 22:00 за даними станом на 20:00.

Про це повідомив прес-секретар Фонду "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" Юрій Горбань під час прес-конференції в Києві, передає УНН.

"Дані будуть оголошені о 20:00 станом на 18:00. Уточнені дані ми дамо о 22-й станом на 20:00", - зазначив Горбань.

За його словами, наразі дані екзит-полу не розголошуються, і всі результати, які повідомляються, в тому числі, від імені національного екзит-полу – фейкові й незаконні.

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Теги: вибори, екзит-пол
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