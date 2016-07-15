Стало відомо, коли ФК «Волинь» представить новачків та нову форму
Сьогодні, 22:17
Перед початком нового сезону футбольний клуб "Волинь" поспілкується із вболівальниками та журналістами.
Як повідомляє офіційний сайт лучан, 24 липня "Волинь" та старий-новий технічний спонсор та партнер клубу – компанія "Joma", запрошують усіх любителів футболу на презентацію команди перед новим сезоном. Про це пише видання Footboom.com.
У програмі заходу буде представлення нової ігрової форми "Хрестоносців" від "Joma", представлення усіх літніх новачків команди, а також спілкування керівництва, тренерів та гравців "Волині" із уболівальниками та журналістами.
До слова, нещодавно у ЗМІ з'явилась інформація про те, що новачками «Волині» став колишній гравець збірної України, київського «Динамо» та московського «Локомотива» Тарас Михалик та колишній гравець молодіжної збірної України та львівських «Карпат» Амбросій Чачуа.
Захід запланований на середу, 24 липня. Початок – о 18:30. Місце проведення – перший поверх ТРЦ "ПортСіті".
Відзначається, що партнери з компанії "Joma" підготували для вболівальників сюрпризи. Серед них – розіграші цінних призів від технічного спонсора ФК "Волинь"!
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Як повідомляє офіційний сайт лучан, 24 липня "Волинь" та старий-новий технічний спонсор та партнер клубу – компанія "Joma", запрошують усіх любителів футболу на презентацію команди перед новим сезоном. Про це пише видання Footboom.com.
У програмі заходу буде представлення нової ігрової форми "Хрестоносців" від "Joma", представлення усіх літніх новачків команди, а також спілкування керівництва, тренерів та гравців "Волині" із уболівальниками та журналістами.
До слова, нещодавно у ЗМІ з'явилась інформація про те, що новачками «Волині» став колишній гравець збірної України, київського «Динамо» та московського «Локомотива» Тарас Михалик та колишній гравець молодіжної збірної України та львівських «Карпат» Амбросій Чачуа.
Захід запланований на середу, 24 липня. Початок – о 18:30. Місце проведення – перший поверх ТРЦ "ПортСіті".
Відзначається, що партнери з компанії "Joma" підготували для вболівальників сюрпризи. Серед них – розіграші цінних призів від технічного спонсора ФК "Волинь"!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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