Стало відомо, коли ФК «Волинь» представить новачків та нову форму





Як повідомляє офіційний сайт лучан, 24 липня "Волинь" та старий-новий технічний спонсор та партнер клубу – компанія "Joma", запрошують усіх любителів футболу на презентацію команди перед новим сезоном. Про це пише видання



У програмі заходу буде представлення нової ігрової форми "Хрестоносців" від "Joma", представлення усіх літніх новачків команди, а також спілкування керівництва, тренерів та гравців "Волині" із уболівальниками та журналістами.



До слова, нещодавно у ЗМІ Тарас Михалик та колишній гравець молодіжної збірної України та львівських «Карпат» Амбросій Чачуа.



Захід запланований на середу, 24 липня. Початок – о 18:30. Місце проведення – перший поверх ТРЦ "ПортСіті".



Відзначається, що партнери з компанії "Joma" підготували для вболівальників сюрпризи. Серед них – розіграші цінних призів від технічного спонсора ФК "Волинь"!

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