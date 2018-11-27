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На «Бандерштаті» виступить Олександр Ірванець

На «Бандерштаті» виступить Олександр Ірванець
На "Бандерштат" завітає знаний поет, прозаїк та драматург Олександр Ірванець, який виступатиме на літній сцені.

Про це йдеться на офіційній сторінці фестивалю у мережі Facebook.

"Цей чоловік знає, як любити не тільки Україну, але й Оклахому. Знає, яка смачна і поетична перша кава, навіть якщо вона трьохсота. Талант і один з китів, на якому стоїть світ і Бу-Ба-Бу. Зустрічайте неймовірного майстра слова, харизматичного й п'янкого Олександра Ірванця", - йдеться у дописі.

Квитки на фестиваль українського духу можна купити тут.

Нагадаємо, "Бандерштат" триватиме з 2 по 4 серпня у селі Рованці, що поблизу Луцька.

Вхід на фестиваль дітям до 12 років у супроводі дорослих – вільний.

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Теги: "Бандерштат", відомий письменник, Волинь, Рованці
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