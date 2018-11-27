На «Бандерштаті» виступить Олександр Ірванець
Сьогодні, 19:41
На "Бандерштат" завітає знаний поет, прозаїк та драматург Олександр Ірванець, який виступатиме на літній сцені.
Про це йдеться на офіційній сторінці фестивалю у мережі Facebook.
"Цей чоловік знає, як любити не тільки Україну, але й Оклахому. Знає, яка смачна і поетична перша кава, навіть якщо вона трьохсота. Талант і один з китів, на якому стоїть світ і Бу-Ба-Бу. Зустрічайте неймовірного майстра слова, харизматичного й п'янкого Олександра Ірванця", - йдеться у дописі.
Квитки на фестиваль українського духу можна купити тут.
Нагадаємо, "Бандерштат" триватиме з 2 по 4 серпня у селі Рованці, що поблизу Луцька.
Вхід на фестиваль дітям до 12 років у супроводі дорослих – вільний.
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Про це йдеться на офіційній сторінці фестивалю у мережі Facebook.
"Цей чоловік знає, як любити не тільки Україну, але й Оклахому. Знає, яка смачна і поетична перша кава, навіть якщо вона трьохсота. Талант і один з китів, на якому стоїть світ і Бу-Ба-Бу. Зустрічайте неймовірного майстра слова, харизматичного й п'янкого Олександра Ірванця", - йдеться у дописі.
Квитки на фестиваль українського духу можна купити тут.
Нагадаємо, "Бандерштат" триватиме з 2 по 4 серпня у селі Рованці, що поблизу Луцька.
Вхід на фестиваль дітям до 12 років у супроводі дорослих – вільний.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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