На «Бандерштаті» виступить Олександр Ірванець

Олександр Ірванець, який виступатиме на літній сцені.



Про це йдеться на офіційній сторінці



"Цей чоловік знає, як любити не тільки Україну, але й Оклахому. Знає, яка смачна і поетична перша кава, навіть якщо вона трьохсота. Талант і один з китів, на якому стоїть світ і Бу-Ба-Бу. Зустрічайте неймовірного майстра слова, харизматичного й п'янкого Олександра Ірванця", - йдеться у дописі.



Квитки на фестиваль українського духу можна купити



Нагадаємо, "Бандерштат" триватиме з 2 по 4 серпня у селі Рованці, що поблизу Луцька.



Вхід на фестиваль дітям до 12 років у супроводі дорослих – вільний.

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