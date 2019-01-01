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У Луцьку порахували 100% голосів. РЕЗУЛЬТАТИ

У Луцьку порахували 100% голосів. РЕЗУЛЬТАТИ
Відомі остаточні результати підрахунку голосів виборців на одномандатному виборчому окрузі №22 (Луцьк).

Відомості оприлюднили на сайті Центральної виборчої комісії.

Тож, перемогу, а отже й депутатський мандат від Луцька здобуває поки чинний голова Волиньради Ігор Палиця (самовисування). У нього - 37,17% голосів виборців (29 157 людей).

На другому місці – кандидат від партії «Слуга народу», лікар Сергій Пісачук. Йому у Луцьку дісталося 27,24% голосів (21 368 людей).

Третє місце за кількістю голосів лучан – у кандидата від «Європейської Солідарності», екс-заступника Луцького міського голови Юрія Моклиці. У нього - 8,78% (6 891 людина).

Наступні позиції – у Миколи Федіка (депутат міськради, висуванець від «Свободи») та Тараса Шкітера (журналіст, ведучий, самовисування).

Як виглядають нижчі щаблі результатів голосування, пропонуємо переглянути у таблиці.

У Луцьку порахували 100% голосів. РЕЗУЛЬТАТИ




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Теги: вибори, результати, Луцьк
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Коментарі 2
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Знову лучани обрали найбільшого прогульщика у ВР. Швейцарія нам допоможе.
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мандат луцька віддали людині яка в луцьку навіть не живе. я не дивуюсь перемозі клоуна
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