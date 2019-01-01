У Луцьку порахували 100% голосів. РЕЗУЛЬТАТИ





Відомості оприлюднили на сайті Центральної виборчої комісії.



Тож, перемогу, а отже й депутатський мандат від Луцька здобуває поки чинний голова Волиньради Ігор Палиця (самовисування). У нього - 37,17% голосів виборців (29 157 людей).



На другому місці – кандидат від партії «Слуга народу», лікар Сергій Пісачук. Йому у Луцьку дісталося 27,24% голосів (21 368 людей).



Третє місце за кількістю голосів лучан – у кандидата від «Європейської Солідарності», екс-заступника Луцького міського голови Юрія Моклиці. У нього - 8,78% (6 891 людина).



Наступні позиції – у Миколи Федіка (депутат міськради, висуванець від «Свободи») та Тараса Шкітера (журналіст, ведучий, самовисування).



Як виглядають нижчі щаблі результатів голосування, пропонуємо переглянути у таблиці.











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