На Волині затримали іноземця, який віз контрабанду у паливному баці авто. ФОТО





Про це інформує



Так, у неділю, 21 липня, для здійснення стандартних процедур в пункт пропуску прибув громадянин Білорусії автомобілем Volkswagen.

Іноземець обрав смугу руху «зелений коридор», чим продемонстрував відсутність в нього будь-яких заборонених предметів.



Реалізовуючи попередньо отриману інформацію від оперативних підрозділів Північного регіонального управління Держприкордонслужби, прикордонники Луцького загону ініціювали проведення поглибленого огляду іномарки. В результаті спільно із представниками митниці з використанням технічних засобів в паливному баці автомобіля виявили 600 без акцизних пачок цигарок марки «Мінськ».



Наразі, за скоєння правопорушення громадянина Республіки Білорусь притягнули до адміністративної відповідальності та заборонили в’їзд в Україну терміном на 3 роки.



Контрабандний тютюн та транспортний засіб вилучили за встановленим порядком, сума оцінки, яких склала більше 31 тисячі гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У пункті пропуску «Доманово» держприкордонники виявили в паливному баці іномарки, яким їхали до України з Республіки Білорусь, приховані від прикордонно-митного оформлення цигарки.Про це інформує прес-служба Північного регіональне управління Держприкордонслужби Так, у неділю, 21 липня, для здійснення стандартних процедур в пункт пропуску прибув громадянин Білорусії автомобілем Volkswagen.Іноземець обрав смугу руху «зелений коридор», чим продемонстрував відсутність в нього будь-яких заборонених предметів.Реалізовуючи попередньо отриману інформацію від оперативних підрозділів Північного регіонального управління Держприкордонслужби, прикордонники Луцького загону ініціювали проведення поглибленого огляду іномарки. В результаті спільно із представниками митниці з використанням технічних засобів в паливному баці автомобіля виявили 600 без акцизних пачок цигарок марки «Мінськ».Наразі, за скоєння правопорушення громадянина Республіки Білорусь притягнули до адміністративної відповідальності та заборонили в’їзд в Україну терміном на 3 роки.Контрабандний тютюн та транспортний засіб вилучили за встановленим порядком, сума оцінки, яких склала більше 31 тисячі гривень.

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