«Слуга народу» – це Голобородько з «поясом шахіда», – Ігор Лапін





Таку думку у ток-шоу "Прямий ефір" на телеканалі Ігор Лапін.



"Мені на сьогоднішній день партія "Слуга народу" нагадує Голобородька, на якому вдягнений "пояс шахіда", але цей пусковий механізм – в чотирьох різних вигодонабувачів, тобто в чотирьох різних бенефіціарів. І в цій ситуації ці їхні протилежні думки серед їхнього власного колективу можуть призвести до вибуху. Тому що там є чотири людини з кнопками на ту бомбу, на цей механізм.



А що можуть зробити інші політичні сили? Я хочу нагадати всім, що за "Слугою народу" я жодного разу не побачив вулицю. Ви знаєте, народні депутати – я можу сказати з власного прикладу – дуже по-другому мислять, ідучи на роботу, коли стоїть вулиця. А якраз вулиця – за тими іншими політичними силами – так само, як і "Солідарність", так само, як і "Голос". Тобто це люди, які пішли не лише з Instagram і Facebook, а це люди, які прийшли з вулиці. І ми можемо взяти так само патріотичні сили, які не попали до парламенту, але зараз будуть підсилені державним фінансуванням.



Тобто за "Слугою народу" я ще не бачив вулиці. І в цьому контексті якраз менші політичні сили можуть стимулювати нову коаліцію, монокоаліцію, не переходити червоні прапорці і межі. Це єдиний момент, який можна дійсно досягати", – зазначив депутат.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Політична партія президента Володимира Зеленського "Слуга народу", яка перемогла на дострокових виборах у Верховну Раду України 21 липня 2019 року, не має жодної підтримки "вулиці", а обслуговування цією політичною силою кількох олігархів дуже швидко призведе до соціального вибуху.Таку думку у ток-шоу "Прямий ефір" на телеканалі "Прямий" висловив народний депутат VIII скликання"Мені на сьогоднішній день партія "Слуга народу" нагадує Голобородька, на якому вдягнений "пояс шахіда", але цей пусковий механізм – в чотирьох різних вигодонабувачів, тобто в чотирьох різних бенефіціарів. І в цій ситуації ці їхні протилежні думки серед їхнього власного колективу можуть призвести до вибуху. Тому що там є чотири людини з кнопками на ту бомбу, на цей механізм.А що можуть зробити інші політичні сили? Я хочу нагадати всім, що за "Слугою народу" я жодного разу не побачив вулицю. Ви знаєте, народні депутати – я можу сказати з власного прикладу – дуже по-другому мислять, ідучи на роботу, коли стоїть вулиця. А якраз вулиця – за тими іншими політичними силами – так само, як і "Солідарність", так само, як і "Голос". Тобто це люди, які пішли не лише з Instagram і Facebook, а це люди, які прийшли з вулиці. І ми можемо взяти так само патріотичні сили, які не попали до парламенту, але зараз будуть підсилені державним фінансуванням.Тобто за "Слугою народу" я ще не бачив вулиці. І в цьому контексті якраз менші політичні сили можуть стимулювати нову коаліцію, монокоаліцію, не переходити червоні прапорці і межі. Це єдиний момент, який можна дійсно досягати", – зазначив депутат.

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