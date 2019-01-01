«Слуга народу» – це Голобородько з «поясом шахіда», – Ігор Лапін
Сьогодні, 12:34
Політична партія президента Володимира Зеленського "Слуга народу", яка перемогла на дострокових виборах у Верховну Раду України 21 липня 2019 року, не має жодної підтримки "вулиці", а обслуговування цією політичною силою кількох олігархів дуже швидко призведе до соціального вибуху.
Таку думку у ток-шоу "Прямий ефір" на телеканалі "Прямий" висловив народний депутат VIII скликання Ігор Лапін.
"Мені на сьогоднішній день партія "Слуга народу" нагадує Голобородька, на якому вдягнений "пояс шахіда", але цей пусковий механізм – в чотирьох різних вигодонабувачів, тобто в чотирьох різних бенефіціарів. І в цій ситуації ці їхні протилежні думки серед їхнього власного колективу можуть призвести до вибуху. Тому що там є чотири людини з кнопками на ту бомбу, на цей механізм.
А що можуть зробити інші політичні сили? Я хочу нагадати всім, що за "Слугою народу" я жодного разу не побачив вулицю. Ви знаєте, народні депутати – я можу сказати з власного прикладу – дуже по-другому мислять, ідучи на роботу, коли стоїть вулиця. А якраз вулиця – за тими іншими політичними силами – так само, як і "Солідарність", так само, як і "Голос". Тобто це люди, які пішли не лише з Instagram і Facebook, а це люди, які прийшли з вулиці. І ми можемо взяти так само патріотичні сили, які не попали до парламенту, але зараз будуть підсилені державним фінансуванням.
Тобто за "Слугою народу" я ще не бачив вулиці. І в цьому контексті якраз менші політичні сили можуть стимулювати нову коаліцію, монокоаліцію, не переходити червоні прапорці і межі. Це єдиний момент, який можна дійсно досягати", – зазначив депутат.
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Таку думку у ток-шоу "Прямий ефір" на телеканалі "Прямий" висловив народний депутат VIII скликання Ігор Лапін.
"Мені на сьогоднішній день партія "Слуга народу" нагадує Голобородька, на якому вдягнений "пояс шахіда", але цей пусковий механізм – в чотирьох різних вигодонабувачів, тобто в чотирьох різних бенефіціарів. І в цій ситуації ці їхні протилежні думки серед їхнього власного колективу можуть призвести до вибуху. Тому що там є чотири людини з кнопками на ту бомбу, на цей механізм.
А що можуть зробити інші політичні сили? Я хочу нагадати всім, що за "Слугою народу" я жодного разу не побачив вулицю. Ви знаєте, народні депутати – я можу сказати з власного прикладу – дуже по-другому мислять, ідучи на роботу, коли стоїть вулиця. А якраз вулиця – за тими іншими політичними силами – так само, як і "Солідарність", так само, як і "Голос". Тобто це люди, які пішли не лише з Instagram і Facebook, а це люди, які прийшли з вулиці. І ми можемо взяти так само патріотичні сили, які не попали до парламенту, але зараз будуть підсилені державним фінансуванням.
Тобто за "Слугою народу" я ще не бачив вулиці. І в цьому контексті якраз менші політичні сили можуть стимулювати нову коаліцію, монокоаліцію, не переходити червоні прапорці і межі. Це єдиний момент, який можна дійсно досягати", – зазначив депутат.
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