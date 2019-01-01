«Смердючки» Гнідавського заводу показали з висоти пташиного польоту. ВІДЕО





Відео опублікувала студія Pravda PRO.



"Політ над відстійниками цукрового заводу. Знята сторона, яка прилягає до міста Луцьк. Якраз там і розміщені основні джерела смороду", - йдеться у підписі до відео.



На відео, як на долоні, видно весь відстійник (поля фільтрації), загальна площа яких понад 95 гектарів.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відстійники Гнідавського цукрового заводу, які ймовірно є одним із джерел смороду в Луцьку, показали з висоти пташиного польоту.Відео опублікувала студія Pravda PRO."Політ над відстійниками цукрового заводу. Знята сторона, яка прилягає до міста Луцьк. Якраз там і розміщені основні джерела смороду", - йдеться у підписі до відео.На відео, як на долоні, видно весь відстійник (поля фільтрації), загальна площа яких понад 95 гектарів.

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