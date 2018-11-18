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У Луцьку програму «Безпечне місто» розпочнуть із 55-го району. ВІДЕО

У Луцьку програму «Безпечне місто» розпочнуть із 55-го району. ВІДЕО
У Луцьку 55-й район планують обладнати системою відеоспостереження за програмою «Безпечне місто».

Директорка міського департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська розповіла, цей проект – перший в Україні, повідомляє Суспільне.

«Я вважаю це правильно, бо в цьому районі було багато крадіжок машин, такий бум. У нас тут власники самі згуртувалися, самі в цих будинках, де були крадіжки, поставили камери спостереження. Де викрадалися машини, власники вже спокійні, тому що, якщо що можуть знайти. Дуже насичений район, чому б і ні? В Європі багато де це практикується. Я вважаю це добре, треба скрізь ставити, тому що тут багато новобудов, не потрібно виділяти один район, кращий він чи гірший», - розповіли мешканці 55-го мікрорайону Луцька, Євген та Юлія.
У Луцьку програму «Безпечне місто» розпочнуть із 55-го району. ВІДЕО

Сім’я Вознюків, які більше року живуть у 55-му мікрорайоні, схвалює об’єднану систему відеоспостереження.

«Крадіжки, крадіжки автомобільні, два, навіть, три випадки, в сусідньому будинку палили дитячі каляски... як поселились з чоловіком, то дуже страшно стало, я кажу куди ми поселились, чоловік дуже хвилюється, переживає за нашу безпеку, і за безпеку інших, всього мікрорайону, бо є багато діток, тому що ми б хотіли техніку безпеки, навести порядок», - каже мама Людмила.
У Луцьку програму «Безпечне місто» розпочнуть із 55-го району. ВІДЕО

Лучанка Марія Медведчук говорить, переваги встановлених камер спостереження очевидні.

«Ми по пільгах отримали квартиру, в нас окреме Осбб на Липинського, вже давно встановили камери, тому що в нас були масові пограбування квартир, якраз на моїй площадці однокімнатну квартиру, це шок, це сталося за 2 години, так що камери це дуже добре, навіть заходить дитина в під’їзд, не дай Бог хтось зайде за нею», - зазначила Марія Медведчук.
У Луцьку програму «Безпечне місто» розпочнуть із 55-го району. ВІДЕО

Повідомляють, питання організації об’єднаної системи відеоспостереження обговорили вчора, 22 липня, голови ОСББ 55-го мікрорайону разом із керівництвом департаменту муніципальної варти.

«Почнемо з такого етапу як Безпечний мікрорайон такого не робив ніхто в Україні, бо зазвичай систему Безпечне місто починають будувати на все місто глобально, чекаючи ті чи інші етапи, проте ми проаналізували що це буде більш ефективно, зважаючи на те, що це новий район, який виріс буквально за декілька років. Зараз ми готові потратити на цей безпечний мікрорайон мільйон- мільйон 200 тисяч гривень, ми будемо оголошувати закупівлі. І це те, що готове місто потратити, і звичайно якщо ми можемо залучити ОСББ до цього ряду», - розповідає директорка департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська.
У Луцьку програму «Безпечне місто» розпочнуть із 55-го району. ВІДЕО

Окрім цього, вона додала, муніципали зібрали потрібну інформацію з кожного ОСББ у 55-му мікрорайоні. Її опрацюють, зважать на нинішні системи відеоспостереження, додадуть нові камери і необхідне обладнання.

Зауважують, програму «Безпечний мікрорайон» почнуть реалізовувати у рамках програми «Безпечне місто» у наступному році.


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Теги: "Безпечне місто", 55-й район, початок проекту, Луцьк
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