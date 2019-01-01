Північна Корея захопила російське судно з 17 моряками





Судно було затримано в 53 морських милях від берега через нібито незаконний перетину кордону, - повідомляє



«Чомусь корейці придумали, що 50 миль — це «зона їх військового охорони», жодним міжнародним інститутом не визнана. Це нам сказали в посольстві», — зазначив директор компанії.



На борту перебували 17 моряків, зокрема, 15 громадян РФ і двоє громадян Південної Кореї. Усі вони затримані.

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