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Ціна на газ продовжує знижуватися: якою буде нова вартість у серпні

Ціна на газ продовжує знижуватися: якою буде нова вартість у серпні
Станом на сьогодні, 23 липня, газ коштує 4 643 гривень без ПДВ за 1 тис. куб. м та НАК «Нафтогаз України» – 4 640 гривень для промисловості без ПДВ, кінцева ціна газу для населення у серпні зменшиться щонайменше на 5,5% у порівнянні із липневою ціною, та становитиме не більше 4 640 гривень без ПДВ за 1 тис. куб. м.

Коментуючи це, Глава Уряду Володимир Гройсман відзначив, що загалом – завдяки наполегливим і послідовним діям Уряду - ціна газу для населення знизиться на 25%, - пише Урядовий портал.

«Незважаючи на спротив монополіста, ми знайшли рішення і змусили Нафтогаз продавати населенню газ дешевше. Ціна на блакитне паливо для населення загалом за три місяці знизилася із 5 803 до 4 640 грн без ПДВ. В результаті дії урядової постанови ціна на газ впала на 25%», – зазначив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України прийняв Постанову №293 і зобов’язав Нафтогаз з червня продавати для населення газ дешевше. Рішення Уряду унеможливлює спекуляції Нафтогазу з цінами на газ.

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Теги: Україна, ціна на газ, знижується
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