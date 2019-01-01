У Луцьку відзначили ювілей жіночого монастиря. ФОТО

Митрополит Луцький і Волинський Михаїл очолив Божественну Літургію у домовому храмі Великомучениці Катерини з нагоди 10-ї річниці відродження обителі і освяти престолу.Про це повідомили у прес-службі Волинської єпархії ПЦУ.У проповіді архієрей нагадав про історію перебудови цього місця й наголосив, аби цей монастир продовжував своє існування, варто жити праведно і не грішити, тоді він наповнюватиметься молитвою і добрими справами на прославлення Господа.Під час Богослужіння молилися декан монастирів єпархії архімандрит, намісник Братського Хрестовоздвиженського монастиря, намісниця обителі ігуменяіз черницями, інше духовенство.У XIII ст. на місці, де нині стоїть кафедральний собор Святої Трійці, діяв православний монастир Святителя Василія Великого. Протягом століть тут були різні сакральні споруди, різних церков. Проте стараннями владики Михаїла у цій будівлі, яка знаходиться одразу за Свято-Троїцьким собором, відновили монастир. Цього дня у 2009 році тоді ще архієпископ Луцький і Волинський Михаїл освятив престол домового храму цієї обителі на честь Великомучениці Катерини.