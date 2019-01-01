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У Луцьку відзначили ювілей жіночого монастиря. ФОТО

У Луцьку відзначили ювілей жіночого монастиря. ФОТО
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл очолив Божественну Літургію у домовому храмі Великомучениці Катерини з нагоди 10-ї річниці відродження обителі і освяти престолу.

Про це повідомили у прес-службі Волинської єпархії ПЦУ.

У проповіді архієрей нагадав про історію перебудови цього місця й наголосив, аби цей монастир продовжував своє існування, варто жити праведно і не грішити, тоді він наповнюватиметься молитвою і добрими справами на прославлення Господа.

Під час Богослужіння молилися декан монастирів єпархії архімандрит Константин (Марченко), намісник Братського Хрестовоздвиженського монастиря Никодим (Смілий), намісниця обителі ігуменя Анастасія із черницями, інше духовенство.

У XIII ст. на місці, де нині стоїть кафедральний собор Святої Трійці, діяв православний монастир Святителя Василія Великого. Протягом століть тут були різні сакральні споруди, різних церков. Проте стараннями владики Михаїла у цій будівлі, яка знаходиться одразу за Свято-Троїцьким собором, відновили монастир. Цього дня у 2009 році тоді ще архієпископ Луцький і Волинський Михаїл освятив престол домового храму цієї обителі на честь Великомучениці Катерини.

У Луцьку відзначили ювілей жіночого монастиря. ФОТО
У Луцьку відзначили ювілей жіночого монастиря. ФОТО
У Луцьку відзначили ювілей жіночого монастиря. ФОТО
У Луцьку відзначили ювілей жіночого монастиря. ФОТО
У Луцьку відзначили ювілей жіночого монастиря. ФОТО

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Теги: монастир, Луцьк, свято
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