У Луцьку відзначили ювілей жіночого монастиря. ФОТО
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Митрополит Луцький і Волинський Михаїл очолив Божественну Літургію у домовому храмі Великомучениці Катерини з нагоди 10-ї річниці відродження обителі і освяти престолу.
Про це повідомили у прес-службі Волинської єпархії ПЦУ.
У проповіді архієрей нагадав про історію перебудови цього місця й наголосив, аби цей монастир продовжував своє існування, варто жити праведно і не грішити, тоді він наповнюватиметься молитвою і добрими справами на прославлення Господа.
Під час Богослужіння молилися декан монастирів єпархії архімандрит Константин (Марченко), намісник Братського Хрестовоздвиженського монастиря Никодим (Смілий), намісниця обителі ігуменя Анастасія із черницями, інше духовенство.
У XIII ст. на місці, де нині стоїть кафедральний собор Святої Трійці, діяв православний монастир Святителя Василія Великого. Протягом століть тут були різні сакральні споруди, різних церков. Проте стараннями владики Михаїла у цій будівлі, яка знаходиться одразу за Свято-Троїцьким собором, відновили монастир. Цього дня у 2009 році тоді ще архієпископ Луцький і Волинський Михаїл освятив престол домового храму цієї обителі на честь Великомучениці Катерини.
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Про це повідомили у прес-службі Волинської єпархії ПЦУ.
У проповіді архієрей нагадав про історію перебудови цього місця й наголосив, аби цей монастир продовжував своє існування, варто жити праведно і не грішити, тоді він наповнюватиметься молитвою і добрими справами на прославлення Господа.
Під час Богослужіння молилися декан монастирів єпархії архімандрит Константин (Марченко), намісник Братського Хрестовоздвиженського монастиря Никодим (Смілий), намісниця обителі ігуменя Анастасія із черницями, інше духовенство.
У XIII ст. на місці, де нині стоїть кафедральний собор Святої Трійці, діяв православний монастир Святителя Василія Великого. Протягом століть тут були різні сакральні споруди, різних церков. Проте стараннями владики Михаїла у цій будівлі, яка знаходиться одразу за Свято-Троїцьким собором, відновили монастир. Цього дня у 2009 році тоді ще архієпископ Луцький і Волинський Михаїл освятив престол домового храму цієї обителі на честь Великомучениці Катерини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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