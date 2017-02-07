вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині хочуть закрити дві туберкульозні лікарні

На Волині хочуть закрити дві туберкульозні лікарні
У селах Хотешів Камінь-Каширського району та Луків Турійського району розглядатимуть питання щодо подальшого функціонування туберкульозних лікарень.

Про це йшлося під час засідання постійної комісії Волинської облради з питань бюджету, фінансів та цінової політики 25 липня, - повідомляють Волинські новини.

Депутат Анатолій Грицюк поцікавився, чи відповідає дійсності інформація щодо можливого закриття Хотешівської тублікарні.

Начальник управління охорони здоров’я Волинської ОДА Ігор Ващенюк відповів, що мережа протитуберкульозних закладів в області надлишкова, тож розглядають питання щодо утримання закладів у Хотешеві та Лукові. Остаточне рішення ухвалюватимуть депутати Волиньради.

Голова комісії Ірина Вахович зазначила, що майно планують передавати на баланс місцевих бюджетів. Так, зараз у Хотешеві на лікуванні перебувають чотири особи, натомість кількість персоналу лікарні – до 50 осіб.

Ігор Ващенюк зауважив, що оптимізацію персоналу протитуберкульозних закладів здійснюють, а заклад у Поворську Ковельського району планують використовувати як лікарню для паліативних пацієнтів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, рішення, закриття, туберкульозні лікарні
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомо, яким буде і коли з'явиться фонтан на Театральному майдані Луцька
У Луцьку порахували 100% голосів. РЕЗУЛЬТАТИ
Який вигляд зсередини має відкритий у Луцьку перинатальний центр. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку п'яний чоловік у дворі будинку пошкодив 5 автомобілів
Сьогодні, 12:47
На Волині хочуть закрити дві туберкульозні лікарні
Сьогодні, 12:41
У Луцьку судили кишенькового злодія, який у маршрутках «обчищав» людей
Сьогодні, 12:17
Даміан, Юстиніан, Лікерія та Ділара: якими незвичними іменами називають дітей у Нововолинську
Сьогодні, 12:11
Волонтери закликають волинян зробити подарунок 2-річному хлопчику, батьки якого загинули в аварії
Сьогодні, 12:01
Схожі новини
На Волині майже сотня людей зібралася біля сільської школи: просять не закривати заклад. ВІДЕО На Волині майже сотня людей зібралася біля сільської школи: просять не закривати заклад. ВІДЕО
18 червень, 22:08
На Волині закривають школу На Волині закривають школу
13 червень, 08:42
Найпізніше в Україні закрилася виборча дільниця на Волині Найпізніше в Україні закрилася виборча дільниця на Волині
31 березень, 22:18
В Іваничівській райлікарні можуть закрити пологове відділення В Іваничівській райлікарні можуть закрити пологове відділення
07 лютий, 2017, 18:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку п'яний чоловік у дворі будинку пошкодив 5 автомобілів
Сьогодні, 12:47
 0
На Волині хочуть закрити дві туберкульозні лікарні
Сьогодні, 12:41
 0
У Луцьку судили кишенькового злодія, який у маршрутках «обчищав» людей
Сьогодні, 12:17
 0
Даміан, Юстиніан, Лікерія та Ділара: якими незвичними іменами називають дітей у Нововолинську
Сьогодні, 12:11
 0
Волонтери закликають волинян зробити подарунок 2-річному хлопчику, батьки якого загинули в аварії
Сьогодні, 12:01
 0
Медіа
відео
1/8
﻿