На Волині хочуть закрити дві туберкульозні лікарні
Сьогодні, 12:41
У селах Хотешів Камінь-Каширського району та Луків Турійського району розглядатимуть питання щодо подальшого функціонування туберкульозних лікарень.
Про це йшлося під час засідання постійної комісії Волинської облради з питань бюджету, фінансів та цінової політики 25 липня, - повідомляють Волинські новини.
Депутат Анатолій Грицюк поцікавився, чи відповідає дійсності інформація щодо можливого закриття Хотешівської тублікарні.
Начальник управління охорони здоров’я Волинської ОДА Ігор Ващенюк відповів, що мережа протитуберкульозних закладів в області надлишкова, тож розглядають питання щодо утримання закладів у Хотешеві та Лукові. Остаточне рішення ухвалюватимуть депутати Волиньради.
Голова комісії Ірина Вахович зазначила, що майно планують передавати на баланс місцевих бюджетів. Так, зараз у Хотешеві на лікуванні перебувають чотири особи, натомість кількість персоналу лікарні – до 50 осіб.
Ігор Ващенюк зауважив, що оптимізацію персоналу протитуберкульозних закладів здійснюють, а заклад у Поворську Ковельського району планують використовувати як лікарню для паліативних пацієнтів.
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Про це йшлося під час засідання постійної комісії Волинської облради з питань бюджету, фінансів та цінової політики 25 липня, - повідомляють Волинські новини.
Депутат Анатолій Грицюк поцікавився, чи відповідає дійсності інформація щодо можливого закриття Хотешівської тублікарні.
Начальник управління охорони здоров’я Волинської ОДА Ігор Ващенюк відповів, що мережа протитуберкульозних закладів в області надлишкова, тож розглядають питання щодо утримання закладів у Хотешеві та Лукові. Остаточне рішення ухвалюватимуть депутати Волиньради.
Голова комісії Ірина Вахович зазначила, що майно планують передавати на баланс місцевих бюджетів. Так, зараз у Хотешеві на лікуванні перебувають чотири особи, натомість кількість персоналу лікарні – до 50 осіб.
Ігор Ващенюк зауважив, що оптимізацію персоналу протитуберкульозних закладів здійснюють, а заклад у Поворську Ковельського району планують використовувати як лікарню для паліативних пацієнтів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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