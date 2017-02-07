На Волині хочуть закрити дві туберкульозні лікарні





Про це йшлося під час засідання постійної комісії Волинської облради з питань бюджету, фінансів та цінової політики 25 липня, - повідомляють



Депутат Анатолій Грицюк поцікавився, чи відповідає дійсності інформація щодо можливого закриття Хотешівської тублікарні.



Начальник управління охорони здоров’я Волинської ОДА Ігор Ващенюк відповів, що мережа протитуберкульозних закладів в області надлишкова, тож розглядають питання щодо утримання закладів у Хотешеві та Лукові. Остаточне рішення ухвалюватимуть депутати Волиньради.



Голова комісії Ірина Вахович зазначила, що майно планують передавати на баланс місцевих бюджетів. Так, зараз у Хотешеві на лікуванні перебувають чотири особи, натомість кількість персоналу лікарні – до 50 осіб.



Ігор Ващенюк зауважив, що оптимізацію персоналу протитуберкульозних закладів здійснюють, а заклад у Поворську Ковельського району планують використовувати як лікарню для паліативних пацієнтів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селах Хотешів Камінь-Каширського району та Луків Турійського району розглядатимуть питання щодо подальшого функціонування туберкульозних лікарень.Про це йшлося під час засідання постійної комісії Волинської облради з питань бюджету, фінансів та цінової політики 25 липня, - повідомляють Волинські новини Депутатпоцікавився, чи відповідає дійсності інформація щодо можливого закриття Хотешівської тублікарні.Начальник управління охорони здоров’я Волинської ОДАвідповів, що мережа протитуберкульозних закладів в області надлишкова, тож розглядають питання щодо утримання закладів у Хотешеві та Лукові. Остаточне рішення ухвалюватимуть депутати Волиньради.Голова комісіїзазначила, що майно планують передавати на баланс місцевих бюджетів. Так, зараз у Хотешеві на лікуванні перебувають чотири особи, натомість кількість персоналу лікарні – до 50 осіб.Ігор Ващенюк зауважив, що оптимізацію персоналу протитуберкульозних закладів здійснюють, а заклад у Поворську Ковельського району планують використовувати як лікарню для паліативних пацієнтів.

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