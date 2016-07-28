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До ТОП-100 найпопулярніших вишів серед абітурієнтів увійшли два волинські університети

До ТОП-100 найпопулярніших вишів серед абітурієнтів увійшли два волинські університети
За даними інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA», що публікує рейтингові списки абітурієнтів, до навчальних закладів подали більше 1 млн 500 тисяч заяв від вступників. Популярними серед абітурієнтів є луцькі університети.

Про це йдеться на сайті osvita.ua.

Так, лідерами по кількості заяв від абітурієнтів, що вступають на основі повної загальної середньої освіти, є Київський національний університет імені Тараса Шевченка та Львівський національний університет імені Івана Франка. Третю сходинку посідає Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського.Четверту та п’яту сходинку посідають Національний університет «Львівська політехніка» та Київський національний торговельно-економічний університет.

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, який знаходиться у Луцьку займає 27 позицію. А от Луцький національний технічний університет посідає 54 сходинку.

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Теги: рейтинг, виші
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