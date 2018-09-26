У Волиньраді обирають нового голову: Палиці на сесії немає

У Волинській обласній раді розпочалася позачергова сесія. Вона стартувала о 10.00 26 липня.Під час сесійного засідання станом на 10:35 відсутній ще поки чинний голова радиНаразі обрали лічильну комісію для того, аби провести голосування та припинити повноваження депутата та звільнити з посади голову ради Ігоря Палиці, а також обрати нового очільника цього органу.Нагадаємо, Ігор Палиця переміг на виборах до Верховної Ради у одномандатному виборчому окрузі №22 (Луцьк), тож став нардепом.Хто стане головою ради, поки невідомо.До того ж, під час сесії депутати мають прийняти рішення про дострокове припинення повноважень депутата, який став нардепом від округу №20.