У Волиньраді обирають нового голову: Палиці на сесії немає
Сьогодні, 10:34
У Волинській обласній раді розпочалася позачергова сесія. Вона стартувала о 10.00 26 липня.
Під час сесійного засідання станом на 10:35 відсутній ще поки чинний голова ради Ігор Палиця.
Наразі обрали лічильну комісію для того, аби провести голосування та припинити повноваження депутата та звільнити з посади голову ради Ігоря Палиці, а також обрати нового очільника цього органу.
Нагадаємо, Ігор Палиця переміг на виборах до Верховної Ради у одномандатному виборчому окрузі №22 (Луцьк), тож став нардепом.
Хто стане головою ради, поки невідомо.
До того ж, під час сесії депутати мають прийняти рішення про дострокове припинення повноважень депутата Вячеслава Рубльова, який став нардепом від округу №20.
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Під час сесійного засідання станом на 10:35 відсутній ще поки чинний голова ради Ігор Палиця.
Наразі обрали лічильну комісію для того, аби провести голосування та припинити повноваження депутата та звільнити з посади голову ради Ігоря Палиці, а також обрати нового очільника цього органу.
Нагадаємо, Ігор Палиця переміг на виборах до Верховної Ради у одномандатному виборчому окрузі №22 (Луцьк), тож став нардепом.
Хто стане головою ради, поки невідомо.
До того ж, під час сесії депутати мають прийняти рішення про дострокове припинення повноважень депутата Вячеслава Рубльова, який став нардепом від округу №20.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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