Луцька фотографка продає картини заради порятунку онкохворого підлітка

Марку Бадаляну продовжують збирати кошти на лікування. Небайдужі всіма силами долучаються до порятунку хлопця.



Про це повідомляє



Нагадаємо, в Марка



У фейсбуці створили групу “Благодійний аукціон допомоги Марку Бадаляну”. Там можна купити будь-яку річ, а всі виручені кошти підуть на лікування 14-річного хлопця. Митці активно долучаються до акції – продають свої вироби.



Так, фотографка Олександра Власюк продає свої світлини з колекції “Вогні нічного Луцька”. Усього було 8 знімків міста, зроблених протягом півтора року, продати вдалося вже 6.



Стартова вартість кожної – 350 гривень, однак Олександра каже – часто покупці платять більше. Усі виручені кошти підуть на лікування Марка.



Три з проданих світлин дісталися лучанам, ще по одній поїдуть до Володимира-Волинського, Санкт-Петербурга та Польщі.



Гроші на лікування хлопчика можна перерахувати його батькові.



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