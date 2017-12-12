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Луцька фотографка продає картини заради порятунку онкохворого підлітка

Луцька фотографка продає картини заради порятунку онкохворого підлітка
Онкохворому підлітку з Луцька Марку Бадаляну продовжують збирати кошти на лікування. Небайдужі всіма силами долучаються до порятунку хлопця.

Про це повідомляє 12 канал.

Нагадаємо, в Марка виявили пухлину головного мозку. Хлопцеві зробили операцію, однак попереду – тривале і дороговартісне лікування.

У фейсбуці створили групу “Благодійний аукціон допомоги Марку Бадаляну”. Там можна купити будь-яку річ, а всі виручені кошти підуть на лікування 14-річного хлопця. Митці активно долучаються до акції – продають свої вироби.

Так, фотографка Олександра Власюк продає свої світлини з колекції “Вогні нічного Луцька”. Усього було 8 знімків міста, зроблених протягом півтора року, продати вдалося вже 6.

Стартова вартість кожної – 350 гривень, однак Олександра каже – часто покупці платять більше. Усі виручені кошти підуть на лікування Марка.

Три з проданих світлин дісталися лучанам, ще по одній поїдуть до Володимира-Волинського, Санкт-Петербурга та Польщі.

Гроші на лікування хлопчика можна перерахувати його батькові.

Картка Приватбанку:
4149 6293 8383 5972
Бадалян Олександр Едуардович
тел. 0505637416
4731 2191 1827 2388
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Теги: Допомога, картини, продаж
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