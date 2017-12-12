Луцька фотографка продає картини заради порятунку онкохворого підлітка
Сьогодні, 15:31
Онкохворому підлітку з Луцька Марку Бадаляну продовжують збирати кошти на лікування. Небайдужі всіма силами долучаються до порятунку хлопця.
Про це повідомляє 12 канал.
Нагадаємо, в Марка виявили пухлину головного мозку. Хлопцеві зробили операцію, однак попереду – тривале і дороговартісне лікування.
У фейсбуці створили групу “Благодійний аукціон допомоги Марку Бадаляну”. Там можна купити будь-яку річ, а всі виручені кошти підуть на лікування 14-річного хлопця. Митці активно долучаються до акції – продають свої вироби.
Так, фотографка Олександра Власюк продає свої світлини з колекції “Вогні нічного Луцька”. Усього було 8 знімків міста, зроблених протягом півтора року, продати вдалося вже 6.
Стартова вартість кожної – 350 гривень, однак Олександра каже – часто покупці платять більше. Усі виручені кошти підуть на лікування Марка.
Три з проданих світлин дісталися лучанам, ще по одній поїдуть до Володимира-Волинського, Санкт-Петербурга та Польщі.
Гроші на лікування хлопчика можна перерахувати його батькові.
Картка Приватбанку:
4149 6293 8383 5972
Бадалян Олександр Едуардович
тел. 0505637416
4731 2191 1827 2388
Privatbank dollar BADALIAN OLEKSANDR
4731 2191 1827 2420
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Про це повідомляє 12 канал.
Нагадаємо, в Марка виявили пухлину головного мозку. Хлопцеві зробили операцію, однак попереду – тривале і дороговартісне лікування.
У фейсбуці створили групу “Благодійний аукціон допомоги Марку Бадаляну”. Там можна купити будь-яку річ, а всі виручені кошти підуть на лікування 14-річного хлопця. Митці активно долучаються до акції – продають свої вироби.
Так, фотографка Олександра Власюк продає свої світлини з колекції “Вогні нічного Луцька”. Усього було 8 знімків міста, зроблених протягом півтора року, продати вдалося вже 6.
Стартова вартість кожної – 350 гривень, однак Олександра каже – часто покупці платять більше. Усі виручені кошти підуть на лікування Марка.
Три з проданих світлин дісталися лучанам, ще по одній поїдуть до Володимира-Волинського, Санкт-Петербурга та Польщі.
Гроші на лікування хлопчика можна перерахувати його батькові.
Картка Приватбанку:
4149 6293 8383 5972
Бадалян Олександр Едуардович
тел. 0505637416
4731 2191 1827 2388
Privatbank dollar BADALIAN OLEKSANDR
4731 2191 1827 2420
Privatbank euro BADALIAN OLEKSANDR
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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