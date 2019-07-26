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Опалювальний сезон в місті на Волині – під загрозою

Опалювальний сезон в місті на Волині – під загрозою
Нововолинськ може залишитись без теплопостачання в опалювальний період, через мільйонні борги за газ.

Про заборгованість та підготовку підприємств в осінньо-зимовий період 2019-2020 років говорили на черговому засіданні виконкому - пише Нововолинськ.com.ua.

Начальник відділу будівництва, комунального господарства та газифікації Богдан Миронюк розповів, що “Нововолинськтеплокомуненерго” виконало план заходів до опалювального періоду на 71 %, “Нововолинськводоканал” – на 83%, Житлово-комунальне об’єднання – на 39%.

Підприємство «Нововолинськтеплокомуненерго» заборговало за газ 28 мільйонів гривень, причина заборгованості – споживачі, які вперто роками не платять за тепло. Підприємство направило більше 3 тисяч претензій до злісних неплатників та проводить активну роботу з мешканцями, однак суттєво це ситуацію не змінює.

“Ми умовно поділи місто на кілька районів, за ними закріпили відповідних працівників, які проводять роботу із боржниками“, – зазначив головний інженер “Нововолинськтеплокомуненерго” Михайло Савченко.

“Ситуація із боржниками у місті критична“, – зауважив перший заступник місього голови, секретар ради Андрій Сторонський.

За його словами, на опалювальний сезон у місті не вистачає 60 мільйонів гривень. Якщо борг за газ не погасити, нововолинці можуть залишитись без теплопостачання.

На відміну від тепловиків, підприємство “Нововолинськводоканал” повністю розрахувалося за електороенергію. Окрім цього, воно активно готується до опалювального періоду: план із ремонту та заміні водопровідних мереж перевиконаний, фактично замінено та відремонтовано один кілометр мереж. На 100% підготовлено очисні споруди. Наразі тривають роботи з новим водопроводом, який пролягає через житловий сектор міста і це дещо спричиняє незручності для жителів.

Заборгувало населення і управлінським компаніям ЖКО Нововолинська – борг склав більше 2 мільйонів гривень. Керівник житлово-комунального об’єднання Олена Чайка розповіла про проблеми з якими зіткнулася її установа під час підготовки до опалювального періоду. Загалом ЖКО відремонтовано 45 покрівель та фактично підготувало до зимового періоду 112 будинків із 290, також проводиться ремонт та заміна внутрішньобудинкових мереж, які перебувають у критичному стані.

Підсумовуючи усе сказане, перший заступник міського голови, секретар ради Андрій Сторонський звернувся до мешканців міста, аби ті погасили заборгованість за газ та звелів керівникам комунальних установ проводити активнішу роботу зі споживачами. Тільки завдяки такому компромісу у Нововолинську успішно розпочнеться опалювальний сезон.

“Ті постанови Кабінету Міністрів, які зобов’язують нас приймати необгрунтовані тарифи на тепло, можуть залишити нас без газу в новому опалювальному періоді. Тому ми просимо в мешканців заплатити заборговані кошти за газ. І все ж, я сподіваюсь, що ми знайдемо розумний компроміс із встановлення економічно-обґрунтованих тарифів“, – наголосив Андрій Сторонський.

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Теги: Нововолинськ, опалювальний сезон, газ, борг
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