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В Україну йде похолодання: прогноз синоптика

В Україну йде похолодання: прогноз синоптика
Початок наступного тижня в Україні ще побуде спекотним, проте до наступних вихідних значно похолодає.

Синоптик Наталя Діденко на своїй сторінці у facebook прогнозує у понеділок, 29 липня, +30 і вище.

За її словами, дощі витягнуться фронтальною ниткою від Волині до Харківщини.

Також опади можливі у Вінницькій та Одеській областях.

– Більша частина України належатиме сухій сонячній погоді. У Києві понеділок буде спекотним, близько +30 градусів. Суттєві опади – навряд чи, – запевняє вона.

Діденко попередила, що протягом тижня в Україну почне поступово заходити холодніше повітря:

– І вже наступними вихідними ви себе на селфі не впізнаєте: на противагу сьогоднішнім шортам, розімлілим від спекотного сонця червоним обличчям, купальникам та голим плечам з фейсбучних фотографій на вас дивитимуться довші рукави, фліси з каптурами, а ввечері навіть пледи.

А якщо врахувати, що Ілля вже 2 серпня покаламутить воду, то скоренько, сміливо, але обережно стрибайте у воду, – додала синоптик.

В Україну йде похолодання: прогноз синоптика

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Теги: літо, погода, прогноз, похолодання
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