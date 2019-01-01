В Україну йде похолодання: прогноз синоптика





Синоптик Наталя Діденко на своїй сторінці у



За її словами, дощі витягнуться фронтальною ниткою від Волині до Харківщини.



Також опади можливі у Вінницькій та Одеській областях.



– Більша частина України належатиме сухій сонячній погоді. У Києві понеділок буде спекотним, близько +30 градусів. Суттєві опади – навряд чи, – запевняє вона.



Діденко попередила, що протягом тижня в Україну почне поступово заходити холодніше повітря:



– І вже наступними вихідними ви себе на селфі не впізнаєте: на противагу сьогоднішнім шортам, розімлілим від спекотного сонця червоним обличчям, купальникам та голим плечам з фейсбучних фотографій на вас дивитимуться довші рукави, фліси з каптурами, а ввечері навіть пледи.



А якщо врахувати, що Ілля вже 2 серпня покаламутить воду, то скоренько, сміливо, але обережно стрибайте у воду, – додала синоптик.





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