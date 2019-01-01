В Україну йде похолодання: прогноз синоптика
Сьогодні, 00:19
Початок наступного тижня в Україні ще побуде спекотним, проте до наступних вихідних значно похолодає.
Синоптик Наталя Діденко на своїй сторінці у facebook прогнозує у понеділок, 29 липня, +30 і вище.
За її словами, дощі витягнуться фронтальною ниткою від Волині до Харківщини.
Також опади можливі у Вінницькій та Одеській областях.
– Більша частина України належатиме сухій сонячній погоді. У Києві понеділок буде спекотним, близько +30 градусів. Суттєві опади – навряд чи, – запевняє вона.
Діденко попередила, що протягом тижня в Україну почне поступово заходити холодніше повітря:
– І вже наступними вихідними ви себе на селфі не впізнаєте: на противагу сьогоднішнім шортам, розімлілим від спекотного сонця червоним обличчям, купальникам та голим плечам з фейсбучних фотографій на вас дивитимуться довші рукави, фліси з каптурами, а ввечері навіть пледи.
А якщо врахувати, що Ілля вже 2 серпня покаламутить воду, то скоренько, сміливо, але обережно стрибайте у воду, – додала синоптик.
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Синоптик Наталя Діденко на своїй сторінці у facebook прогнозує у понеділок, 29 липня, +30 і вище.
За її словами, дощі витягнуться фронтальною ниткою від Волині до Харківщини.
Також опади можливі у Вінницькій та Одеській областях.
– Більша частина України належатиме сухій сонячній погоді. У Києві понеділок буде спекотним, близько +30 градусів. Суттєві опади – навряд чи, – запевняє вона.
Діденко попередила, що протягом тижня в Україну почне поступово заходити холодніше повітря:
– І вже наступними вихідними ви себе на селфі не впізнаєте: на противагу сьогоднішнім шортам, розімлілим від спекотного сонця червоним обличчям, купальникам та голим плечам з фейсбучних фотографій на вас дивитимуться довші рукави, фліси з каптурами, а ввечері навіть пледи.
А якщо врахувати, що Ілля вже 2 серпня покаламутить воду, то скоренько, сміливо, але обережно стрибайте у воду, – додала синоптик.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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