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Мешканці Струмівки та вулиці у Луцьку сидітимуть без води

Мешканці Струмівки та вулиці у Луцьку сидітимуть без води
Завтра, 30 липня, на вулиці Гущанській у Луцьку та в районі бару "Околиця" села Струмівка з 9-ї до 18-ї години не буде водопостачання.

Про це повідомляє КП "Луцькводоканал"

"30 липня з 9:00 до 18:00 буде відсутнє водопостачання в районі бару "Околиця" села Струмівка та на вулиці Гущанській у Луцьку.

В цей час будуть здійснюватись ремонтні роботи із врізкою нової ділянки водогону. Перепрошуємо за незручності", - йдеться у повідомленні.

Мешканців просять завчасно запастись водою.


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Теги: Луцьк, відключення води, попередження
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