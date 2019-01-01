Мешканці Струмівки та вулиці у Луцьку сидітимуть без води
Сьогодні, 15:39
Завтра, 30 липня, на вулиці Гущанській у Луцьку та в районі бару "Околиця" села Струмівка з 9-ї до 18-ї години не буде водопостачання.
Про це повідомляє КП "Луцькводоканал"
"30 липня з 9:00 до 18:00 буде відсутнє водопостачання в районі бару "Околиця" села Струмівка та на вулиці Гущанській у Луцьку.
В цей час будуть здійснюватись ремонтні роботи із врізкою нової ділянки водогону. Перепрошуємо за незручності", - йдеться у повідомленні.
Мешканців просять завчасно запастись водою.
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Про це повідомляє КП "Луцькводоканал"
"30 липня з 9:00 до 18:00 буде відсутнє водопостачання в районі бару "Околиця" села Струмівка та на вулиці Гущанській у Луцьку.
В цей час будуть здійснюватись ремонтні роботи із врізкою нової ділянки водогону. Перепрошуємо за незручності", - йдеться у повідомленні.
Мешканців просять завчасно запастись водою.
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