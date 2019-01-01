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Декілька днів не курсуватиме потяг «Ковель–Заболоття–Ковель»

Декілька днів не курсуватиме потяг «Ковель–Заболоття–Ковель»
Повідомили, коли не курсуватиме потяг №6312/6313 сполученням Ковель – Заболоття – Ковель.

Про це йдеться у прес-центрі Львівської залізниці.

30 липня 2019 року поїзд №6011 Львів – Трускавець вирушатиме зі станції Львів о 13:18 (замість 13:36), Пустомити 13:41-13:42, Щирець-2 13:50-13:51, Щирець-1 13:53-13:55, Задорожна 14:07-14:08, Миколаїв-Дністр. 14:13-14:14, Пісочна 14:21-14:22, Стрий 14:42-14:52, Верхні Гаї 15:10-15:11, Дрогобич 15:23-15:33, Стебник 15:44-15:45, прибуття в Трускавець 15:52;
- упродовж 30 липня – 2 серпня цього року не курсуватиме поїзд №6452/6451 Коломия – Заліщики – Коломия;
- упродовж 30, 31 липня не курсуватимуть поїзди №6064 та №6065 сполученням Львів – Ходорів;
- упродовж 30 липня – 1 серпня не курсуватиме поїзд №6312/6313 Ковель – Заболоття – Ковель.

Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати тимчасові зміни у розкладі руху цих поїздів під час планування поїздок у вказаних сполученнях.

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Теги: потяг, Волинь, розклад
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