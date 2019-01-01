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На луцькій вулиці – небезпечна яма. ФОТО

На луцькій вулиці – небезпечна яма. ФОТО
У Луцьку на вулиці Карпенка-Карого утворилась небезпечна яма.

Про це Сергій Назарук повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Поширюйте. І не попадайтесь. Відповідальні прийміть міри.

Хоча б встановіть попереджуючий знак», – просить чоловік.

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На луцькій вулиці – небезпечна яма. ФОТО
На луцькій вулиці – небезпечна яма. ФОТО

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Теги: Карпенка-Карого, Луцьк, яма
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