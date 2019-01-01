На луцькій вулиці – небезпечна яма. ФОТО
Сьогодні, 08:55
У Луцьку на вулиці Карпенка-Карого утворилась небезпечна яма.
Про це Сергій Назарук повідомив на своїй сторінці у Facebook.
«Поширюйте. І не попадайтесь. Відповідальні прийміть міри.
Хоча б встановіть попереджуючий знак», – просить чоловік.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У центральному парку Луцька розпочали ремонт алеї. ВІДЕО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Сергій Назарук повідомив на своїй сторінці у Facebook.
«Поширюйте. І не попадайтесь. Відповідальні прийміть міри.
Хоча б встановіть попереджуючий знак», – просить чоловік.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У центральному парку Луцька розпочали ремонт алеї. ВІДЕО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Яке свято 30 липня: що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:14
Курс валют у Луцьку на 30 липня
Сьогодні, 09:00
На луцькій вулиці – небезпечна яма. ФОТО
Сьогодні, 08:55
У волинському селі відремонтують сільраду
Сьогодні, 08:36
Віталій Кварцяний дав кілька порад на сезон для «Динамо»
Сьогодні, 08:10