У центрі Луцька через «Бандерштат» не продаватимуть алкоголь
Сьогодні, 15:15
У Луцьку поблизу місця проведення фестивалю "Бандерштат" заборонять продаж алкоголю.
Про це йдеться в розпорядженні в.о. мера Луцька Григорія Пустовіта.
Із 2 до 4 серпня заборонять продаж пива (крім безалкогольного), слабоалкогольних та алкогольних напоїв, вин столових у закладах торгівлі та продаж на винос цих продовольчих товарів в закладах ресторанного господарства, які розміщені поблизу території фестивалю.
Йдеться про адреси: проспект Волі, 4-48; проспект Волі, 9-35; вулицю Глушець, 37б-39а та Центральний парк культури та відпочинку імені Лесі Українки.
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Про це йдеться в розпорядженні в.о. мера Луцька Григорія Пустовіта.
Із 2 до 4 серпня заборонять продаж пива (крім безалкогольного), слабоалкогольних та алкогольних напоїв, вин столових у закладах торгівлі та продаж на винос цих продовольчих товарів в закладах ресторанного господарства, які розміщені поблизу території фестивалю.
Йдеться про адреси: проспект Волі, 4-48; проспект Волі, 9-35; вулицю Глушець, 37б-39а та Центральний парк культури та відпочинку імені Лесі Українки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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