У центрі Луцька через «Бандерштат» не продаватимуть алкоголь





Про це йдеться в розпорядженні в.о. мера Луцька Григорія Пустовіта.



Із 2 до 4 серпня заборонять продаж пива (крім безалкогольного), слабоалкогольних та алкогольних напоїв, вин столових у закладах торгівлі та продаж на винос цих продовольчих товарів в закладах ресторанного господарства, які розміщені поблизу території фестивалю.



Йдеться про адреси: проспект Волі, 4-48; проспект Волі, 9-35; вулицю Глушець, 37б-39а та Центральний парк культури та відпочинку імені Лесі Українки.

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