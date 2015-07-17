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У центрі Луцька через «Бандерштат» не продаватимуть алкоголь

У центрі Луцька через «Бандерштат» не продаватимуть алкоголь
У Луцьку поблизу місця проведення фестивалю "Бандерштат" заборонять продаж алкоголю.

Про це йдеться в розпорядженні в.о. мера Луцька Григорія Пустовіта.

Із 2 до 4 серпня заборонять продаж пива (крім безалкогольного), слабоалкогольних та алкогольних напоїв, вин столових у закладах торгівлі та продаж на винос цих продовольчих товарів в закладах ресторанного господарства, які розміщені поблизу території фестивалю.

Йдеться про адреси: проспект Волі, 4-48; проспект Волі, 9-35; вулицю Глушець, 37б-39а та Центральний парк культури та відпочинку імені Лесі Українки.

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Теги: алкоголь, фестиваль, Бандерштат
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