вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Чехії загинув український заробітчанин

У Чехії загинув український заробітчанин
В Чехії загинув 28-річний українець із Закарпаття, який поїхав туди на заробітки.

Про це повідомляє Mukachevo.net.

Наразі рідні повідомляють, що хлопець випадково випав з вікна. Травми, які отримав закарпатець після падіння виявились не сумісними із життям.

Нагадаємо, що нещодавно у Берліні трапилася жахлива трагедія з молодою українкою – вбили 25-річну Наталію Михайлюк із Чернівецької області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть, заробітчанин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Терміново потрібна допомога молодому батькові двох дівчаток, який перебуває без свідомості у лікарні Луцька
Обрали нового голову Волинської обласної ради
Відомо, яким буде і коли з'явиться фонтан на Театральному майдані Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучанка вкрала з аптеки мобільний телефон
Сьогодні, 18:18
У селі Гаразджа побили і пограбували юнаків
Сьогодні, 17:59
У Чехії загинув український заробітчанин
Сьогодні, 17:39
На Волині прикордонниця народила дитину і живцем закопала на городі, – ЗМІ
Сьогодні, 17:18
Волинські рятувальники зможуть придбати житло за державною програмою
Сьогодні, 17:17
Схожі новини
Поляки щомісяця платитимуть гроші родині українця, якого вивезли помирати до лісу Поляки щомісяця платитимуть гроші родині українця, якого вивезли помирати до лісу
05 липень, 17:25
У Польщі на заробітках помер волинянин У Польщі на заробітках помер волинянин
24 серпень, 2017, 13:15
На Волині прикордонниця народила дитину і живцем закопала на городі, – ЗМІ На Волині прикордонниця народила дитину і живцем закопала на городі, – ЗМІ
Сьогодні, 17:18
У колодязі задихнулися працівники водоканалу У колодязі задихнулися працівники водоканалу
29 липень, 23:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Розповіли, на що витрачають гроші, які збирають при в’їзді в Шацький національний парк
Сьогодні, 18:35
 0
У центрі Луцька – аварія. ВІДЕО. ФОТО
Сьогодні, 18:26
 0
Лучанка вкрала з аптеки мобільний телефон
Сьогодні, 18:18
 0
Міжнародна ІТ-компанія організовує серію навчальних заходів у Луцьку*
Сьогодні, 18:15
 0
У селі Гаразджа побили і пограбували юнаків
Сьогодні, 17:59
 0
Медіа
відео
1/8
﻿