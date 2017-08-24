У Чехії загинув український заробітчанин





Про це повідомляє



Наразі рідні повідомляють, що хлопець випадково випав з вікна. Травми, які отримав закарпатець після падіння виявились не сумісними із життям.



Нагадаємо, що нещодавно

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Чехії загинув 28-річний українець із Закарпаття, який поїхав туди на заробітки.Про це повідомляє Mukachevo.net Наразі рідні повідомляють, що хлопець випадково випав з вікна. Травми, які отримав закарпатець після падіння виявились не сумісними із життям.Нагадаємо, що нещодавно у Берліні трапилася жахлива трагедія з молодою українкою – вбили 25-річну Наталію Михайлюк із Чернівецької області.

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