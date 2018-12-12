Співробітник супермаркету через звільнення розстріляв відвідувачів
Сьогодні, 22:16
Внаслідок стрілянини в супермаркеті, яку вчинив один із працівників, загинуло двоє людейвоє людей
Трагедія сталася у американському місті Саутхевен штату Міссісіпі, - повідомляє UaNews..
Зранку, 30 липня, співробітник супермаркету Walmart, якого у переддень відсторонили від роботи за те, що він пригрозив ножем клієнтові, вчинив стрілянину.
Один з поранених – поліцейський, другий – сам стрілець, їх шпиталізовано.
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Трагедія сталася у американському місті Саутхевен штату Міссісіпі, - повідомляє UaNews..
Зранку, 30 липня, співробітник супермаркету Walmart, якого у переддень відсторонили від роботи за те, що він пригрозив ножем клієнтові, вчинив стрілянину.
Один з поранених – поліцейський, другий – сам стрілець, їх шпиталізовано.
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