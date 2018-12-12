Співробітник супермаркету через звільнення розстріляв відвідувачів





Трагедія сталася у американському місті Саутхевен штату Міссісіпі, - повідомляє



Зранку, 30 липня, співробітник супермаркету Walmart, якого у переддень відсторонили від роботи за те, що він пригрозив ножем клієнтові, вчинив стрілянину.



Один з поранених – поліцейський, другий – сам стрілець, їх шпиталізовано.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Внаслідок стрілянини в супермаркеті, яку вчинив один із працівників, загинуло двоє людейвоє людейТрагедія сталася у американському місті Саутхевен штату Міссісіпі, - повідомляє UaNews. Зранку, 30 липня, співробітник супермаркету Walmart, якого у переддень відсторонили від роботи за те, що він пригрозив ножем клієнтові, вчинив стрілянину.Один з поранених – поліцейський, другий – сам стрілець, їх шпиталізовано.

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