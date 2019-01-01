На дитячому турнірі з футболу отруїлися 9 учасників

У Южному на Одещині отруїлися учасники дитячого з футболу "Оdessa Cup-2019".Усі хворі входять до складу команди "Фортуна", яка на змагання приїхала з Донецької області, - про це повідомляє Канал24.Як розповіли у Одеському лабораторного центрі МОЗ України, у команді "Фортуна" перебували 25 осіб, а на харчову токсикоінфекцію захворіли 9-ть, серед яких – 8 дітей. Проживали вони в одному з готелів міста.Відтак, фахівці провели комплекс профілактичних і протиепідемічних заходів, зокрема брали аналіз води та змивів, але нічого небезпечного не виявили.Крім того, оскільки хворі вже роз’їхалися, медики не зуміли взяти повні аналізи та їм не вдалося виявити збудника, а також встановити причини. Водночас у продуктах, що їли юні футболісти у готелі, не виявили збудника, який би служив причиноюФахівці припускають, що діти могли отруїтися їжею, яку вони купували в місті, зокрема на пляжах. Молоді спортсмени їли кукурудзу, мідії тощо."Ця продукція йшла поза колективом. Якби це було з їдальні, захворіла би більша кількість дітей. Також ми не зареєстрували нові випадки", – підкреслили епідеміологи.Загалом участь у турнірі брали 242 особи з багатьох областей України та навіть Молдови. Однак всі жили у різних точках.