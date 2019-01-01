вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На дитячому турнірі з футболу отруїлися 9 учасників

На дитячому турнірі з футболу отруїлися 9 учасників
У Южному на Одещині отруїлися учасники дитячого з футболу "Оdessa Cup-2019".

Усі хворі входять до складу команди "Фортуна", яка на змагання приїхала з Донецької області, - про це повідомляє Канал24.

Як розповіли у Одеському лабораторного центрі МОЗ України, у команді "Фортуна" перебували 25 осіб, а на харчову токсикоінфекцію захворіли 9-ть, серед яких – 8 дітей. Проживали вони в одному з готелів міста.

Відтак, фахівці провели комплекс профілактичних і протиепідемічних заходів, зокрема брали аналіз води та змивів, але нічого небезпечного не виявили.

Крім того, оскільки хворі вже роз’їхалися, медики не зуміли взяти повні аналізи та їм не вдалося виявити збудника, а також встановити причини. Водночас у продуктах, що їли юні футболісти у готелі, не виявили збудника, який би служив причиною

Фахівці припускають, що діти могли отруїтися їжею, яку вони купували в місті, зокрема на пляжах. Молоді спортсмени їли кукурудзу, мідії тощо.

"Ця продукція йшла поза колективом. Якби це було з їдальні, захворіла би більша кількість дітей. Також ми не зареєстрували нові випадки", – підкреслили епідеміологи.

Загалом участь у турнірі брали 242 особи з багатьох областей України та навіть Молдови. Однак всі жили у різних точках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Одещина, отруєння
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Терміново потрібна допомога молодому батькові двох дівчаток, який перебуває без свідомості у лікарні Луцька
Обрали нового голову Волинської обласної ради
Відомо, яким буде і коли з'явиться фонтан на Театральному майдані Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На дитячому турнірі з футболу отруїлися 9 учасників
Сьогодні, 04:07
В Україні прогнозують подорожчання картоплі
Сьогодні, 03:16
На Волині реконструюють будівлю фізико-механічного інституту
Сьогодні, 02:32
Нацгвардія патрулюватиме українські міста
Сьогодні, 01:13
«Укрзалізниця» відміняє килими в потягах
Сьогодні, 00:23
Схожі новини
Волинянин отруївся їжею з магазину Волинянин отруївся їжею з магазину
30 липень, 11:17
Причиною отруєння людей у луцькій «Фелічіті» став соус Причиною отруєння людей у луцькій «Фелічіті» став соус
29 липень, 17:28
У луцькій «Фелічіті» відновили роботу після скандалу з отруєнням У луцькій «Фелічіті» відновили роботу після скандалу з отруєнням
29 липень, 14:43
У місті на Волині через отруєння людей закрили ресторан У місті на Волині через отруєння людей закрили ресторан
26 липень, 16:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На дитячому турнірі з футболу отруїлися 9 учасників
Сьогодні, 04:07
 0
В Україні прогнозують подорожчання картоплі
Сьогодні, 03:16
 0
На Волині реконструюють будівлю фізико-механічного інституту
Сьогодні, 02:32
 0
Нацгвардія патрулюватиме українські міста
Сьогодні, 01:13
 0
«Укрзалізниця» відміняє килими в потягах
Сьогодні, 00:23
 0
Медіа
відео
1/8
﻿