На дитячому турнірі з футболу отруїлися 9 учасників
Сьогодні, 04:07
У Южному на Одещині отруїлися учасники дитячого з футболу "Оdessa Cup-2019".
Усі хворі входять до складу команди "Фортуна", яка на змагання приїхала з Донецької області, - про це повідомляє Канал24.
Як розповіли у Одеському лабораторного центрі МОЗ України, у команді "Фортуна" перебували 25 осіб, а на харчову токсикоінфекцію захворіли 9-ть, серед яких – 8 дітей. Проживали вони в одному з готелів міста.
Відтак, фахівці провели комплекс профілактичних і протиепідемічних заходів, зокрема брали аналіз води та змивів, але нічого небезпечного не виявили.
Крім того, оскільки хворі вже роз’їхалися, медики не зуміли взяти повні аналізи та їм не вдалося виявити збудника, а також встановити причини. Водночас у продуктах, що їли юні футболісти у готелі, не виявили збудника, який би служив причиною
Фахівці припускають, що діти могли отруїтися їжею, яку вони купували в місті, зокрема на пляжах. Молоді спортсмени їли кукурудзу, мідії тощо.
"Ця продукція йшла поза колективом. Якби це було з їдальні, захворіла би більша кількість дітей. Також ми не зареєстрували нові випадки", – підкреслили епідеміологи.
Загалом участь у турнірі брали 242 особи з багатьох областей України та навіть Молдови. Однак всі жили у різних точках.
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Усі хворі входять до складу команди "Фортуна", яка на змагання приїхала з Донецької області, - про це повідомляє Канал24.
Як розповіли у Одеському лабораторного центрі МОЗ України, у команді "Фортуна" перебували 25 осіб, а на харчову токсикоінфекцію захворіли 9-ть, серед яких – 8 дітей. Проживали вони в одному з готелів міста.
Відтак, фахівці провели комплекс профілактичних і протиепідемічних заходів, зокрема брали аналіз води та змивів, але нічого небезпечного не виявили.
Крім того, оскільки хворі вже роз’їхалися, медики не зуміли взяти повні аналізи та їм не вдалося виявити збудника, а також встановити причини. Водночас у продуктах, що їли юні футболісти у готелі, не виявили збудника, який би служив причиною
Фахівці припускають, що діти могли отруїтися їжею, яку вони купували в місті, зокрема на пляжах. Молоді спортсмени їли кукурудзу, мідії тощо.
"Ця продукція йшла поза колективом. Якби це було з їдальні, захворіла би більша кількість дітей. Також ми не зареєстрували нові випадки", – підкреслили епідеміологи.
Загалом участь у турнірі брали 242 особи з багатьох областей України та навіть Молдови. Однак всі жили у різних точках.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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