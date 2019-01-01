Лікування обходиться у 4-5 тисяч гривень на день: просять допомогти хворій волинянці

Лукашук Ніні Ананіївні.



Медики встановили жінці невтішний діагноз – панкреонекроз. Хвора є інвалідом ІІІ групи, раніше перенесла мікроінсульт та інсульт, - пише



24 липня цього року жінці зробили операцію і вона перебуває в реанімації Любомльської лікарні.



Її стан дуже важкий, проте медики дають надію на одужання. Лікування на даний час обходиться родині в 4-5 тисяч гривень в день. Це досить значні суми, тому родичі переживають, що їм не вистачить грошей, аби врятувати життя найріднішої людини. Невістка хворої – онкохвора, також проходить лікування.



Рідні просять відгукнутися всіх небайдужих людей.



Тих, хто виявить бажання допомогти хворій фінансово, родичі просять перераховувати кошти на картку ПриватБанку:



5168 7573 4215 2610 (невістка Лукашук Алла Олександрівна).



Телефон: 068 045 27 18.





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