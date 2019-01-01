Торік Петрочук підтримав передачу «Привозу» підприємству «Луцькі ринки». ФОТО
Сьогодні, 15:40
Торік заммера Костянтин Петрочук підтримав передачу ринку «Привіз» для обслуговування КП «Луцькі ринки». Тепер же каже, що розірвати договір з «Екопродом» і втілити цей крок юридично неможливо.
Про це йшлося у четвер, 1 серпня, під час зустрічі у міській раді.
Заммера Луцька Костянтин Петрочук розповів, що сьогодні проводили кілька консультацій, але не напрацювали нічого нового. Ексрегіонал Олександр Башкаленко пообіцяв віддати 400 «квадратів» під ринок, однак базарники не прийняли цю пропозицію.
«У квітні з вами порозривали договори оренди. Чого ви, знаючи це, мовчали стільки часу?» – поцікавився Петрочук у базарників.
Натомість ті кажуть, що їх обманули, прикриваючись реконструкцією «Привозу».
Підприємець Андрій Вишневський відзначив, що його та родину, котрі вже кілька років торгують на базарі, обманули, пообіцявши реконструкцію ринку «Привіз», а не знесення контейнерів. Зокрема, про реконструкцію говорив Олександр Башкаленко. Однак він на сьогоднішню зустріч не прийшов.
«У нас 5 дітей, 4-ро з яких – сироти. Ми годуємо їх з цього ринку», – зауважив чоловік. І закликав не обманювати громаду, а захищати її права.
Депутат Анна Мовяк поцікавилася, на підставі якого рішення уклали договір оренди для ТзОВ «Екопрод».
«Заступник начальника управління земельних ресурсів Тетяна Лихограй розповіла, що це зробили на підставі рішення мерії. Ще у 2011 році з «Екопродом» уклали договір оренди, а згодом його продовжили.
Начальник юридичного департаменту Наталія Юрченко повідомила, що підставами для розірвання договору оренди є використання землі всупереч цільовому призначенню. Своєю чергою, начальник управління містобудування та архітектури Веніамін Туз зауважив, що містобудівні умови – це не дозвіл на початок робіт, а дозвіл на розробку проектної документації.
«Ви повинні захистити людей. А ви не те, що не захищаєте, а кидаєте їх. Башкаленко забирає цю територію, робить це непрозоро. Ви розумієте, що є жінка, яка приносить молоко, а в неї двоє дітей і чоловік алкоголік, вона копійку заробляє, їй пообіцяли реконструкцію ринку. Що нам робити? Дороги перекривати?» - обурився лучанин Олег.
Депутат Павло Данильчук нагадав, що на сесії не було основних радників мера і йому шкода депутатів, «які змушені бути рабами, у тому числі і Башкаленка», а також назвав все політичними домовленостями. Нагадав він і про скандальну багатоповерхівку, яку звів у Луцьку Башкаленко.
«Якби депутати хотіли, вони б знайшли десятки варіантів. Було, що перед сесією з’явився проект рішення про розірвання договору з облспоживспілкою», – сказав він. Повідомив обранець громади й про те, що Генпланом міста на місці «Привозу» й передбачені ринки, а в договорі йдеться про конкретний ринок – «Привіз».
Коли у 2018 році обранець громади вніс пропозицію віддати цю територію КП «Луцькі ринки», не голосували «УКРОП», «Батьківщина» та деякі позафракційні депутати. Голос «за» з-поміж інших віддали Костянтин Петрочук та Сергій Була. Данильчук запропонував врешті розірвати договір з «Екопродом».
У свою чергу, Наталія Юрченко нагадала, що через аналогічне рішення обспоживспілка подала до суду на мерію і виграла тяганину:
«Для суду документом є протокол, складений Держгеокадастром, а не керується тим, хто що сказав чи емоціями. Для того, щоб звернутися до суду і отримати рішення про розірвання договору необхідні документи. Рішення щодо Варшавсього ринку ухвалили на користь облспоживспілки».
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Про це йшлося у четвер, 1 серпня, під час зустрічі у міській раді.
Заммера Луцька Костянтин Петрочук розповів, що сьогодні проводили кілька консультацій, але не напрацювали нічого нового. Ексрегіонал Олександр Башкаленко пообіцяв віддати 400 «квадратів» під ринок, однак базарники не прийняли цю пропозицію.
«У квітні з вами порозривали договори оренди. Чого ви, знаючи це, мовчали стільки часу?» – поцікавився Петрочук у базарників.
Натомість ті кажуть, що їх обманули, прикриваючись реконструкцією «Привозу».
Підприємець Андрій Вишневський відзначив, що його та родину, котрі вже кілька років торгують на базарі, обманули, пообіцявши реконструкцію ринку «Привіз», а не знесення контейнерів. Зокрема, про реконструкцію говорив Олександр Башкаленко. Однак він на сьогоднішню зустріч не прийшов.
«У нас 5 дітей, 4-ро з яких – сироти. Ми годуємо їх з цього ринку», – зауважив чоловік. І закликав не обманювати громаду, а захищати її права.
Депутат Анна Мовяк поцікавилася, на підставі якого рішення уклали договір оренди для ТзОВ «Екопрод».
«Заступник начальника управління земельних ресурсів Тетяна Лихограй розповіла, що це зробили на підставі рішення мерії. Ще у 2011 році з «Екопродом» уклали договір оренди, а згодом його продовжили.
Начальник юридичного департаменту Наталія Юрченко повідомила, що підставами для розірвання договору оренди є використання землі всупереч цільовому призначенню. Своєю чергою, начальник управління містобудування та архітектури Веніамін Туз зауважив, що містобудівні умови – це не дозвіл на початок робіт, а дозвіл на розробку проектної документації.
«Ви повинні захистити людей. А ви не те, що не захищаєте, а кидаєте їх. Башкаленко забирає цю територію, робить це непрозоро. Ви розумієте, що є жінка, яка приносить молоко, а в неї двоє дітей і чоловік алкоголік, вона копійку заробляє, їй пообіцяли реконструкцію ринку. Що нам робити? Дороги перекривати?» - обурився лучанин Олег.
Депутат Павло Данильчук нагадав, що на сесії не було основних радників мера і йому шкода депутатів, «які змушені бути рабами, у тому числі і Башкаленка», а також назвав все політичними домовленостями. Нагадав він і про скандальну багатоповерхівку, яку звів у Луцьку Башкаленко.
«Якби депутати хотіли, вони б знайшли десятки варіантів. Було, що перед сесією з’явився проект рішення про розірвання договору з облспоживспілкою», – сказав він. Повідомив обранець громади й про те, що Генпланом міста на місці «Привозу» й передбачені ринки, а в договорі йдеться про конкретний ринок – «Привіз».
Коли у 2018 році обранець громади вніс пропозицію віддати цю територію КП «Луцькі ринки», не голосували «УКРОП», «Батьківщина» та деякі позафракційні депутати. Голос «за» з-поміж інших віддали Костянтин Петрочук та Сергій Була. Данильчук запропонував врешті розірвати договір з «Екопродом».
У свою чергу, Наталія Юрченко нагадала, що через аналогічне рішення обспоживспілка подала до суду на мерію і виграла тяганину:
«Для суду документом є протокол, складений Держгеокадастром, а не керується тим, хто що сказав чи емоціями. Для того, щоб звернутися до суду і отримати рішення про розірвання договору необхідні документи. Рішення щодо Варшавсього ринку ухвалили на користь облспоживспілки».
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