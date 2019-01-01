Торік Петрочук підтримав передачу «Привозу» підприємству «Луцькі ринки». ФОТО

Торік заммерапідтримав передачу ринку «Привіз» для обслуговування КП «Луцькі ринки». Тепер же каже, що розірвати договір з «Екопродом» і втілити цей крок юридично неможливо.Про це йшлося у четвер, 1 серпня, під час зустрічі у міській раді.Заммера Луцька Костянтин Петрочук розповів, що сьогодні проводили кілька консультацій, але не напрацювали нічого нового. Ексрегіоналпообіцяв віддати 400 «квадратів» під ринок, однак базарники не прийняли цю пропозицію.«У квітні з вами порозривали договори оренди. Чого ви, знаючи це, мовчали стільки часу?» – поцікавився Петрочук у базарників.Натомість ті кажуть, що їх обманули, прикриваючись реконструкцією «Привозу».Підприємецьвідзначив, що його та родину, котрі вже кілька років торгують на базарі, обманули, пообіцявши реконструкцію ринку «Привіз», а не знесення контейнерів. Зокрема, про реконструкцію говорив Олександр Башкаленко. Однак він на сьогоднішню зустріч не прийшов.«У нас 5 дітей, 4-ро з яких – сироти. Ми годуємо їх з цього ринку», – зауважив чоловік. І закликав не обманювати громаду, а захищати її права.Депутатпоцікавилася, на підставі якого рішення уклали договір оренди для ТзОВ «Екопрод».«Заступник начальника управління земельних ресурсіврозповіла, що це зробили на підставі рішення мерії. Ще у 2011 році з «Екопродом» уклали договір оренди, а згодом його продовжили.Начальник юридичного департаментуповідомила, що підставами для розірвання договору оренди є використання землі всупереч цільовому призначенню. Своєю чергою, начальник управління містобудування та архітектури Веніамін Туз зауважив, що містобудівні умови – це не дозвіл на початок робіт, а дозвіл на розробку проектної документації.«Ви повинні захистити людей. А ви не те, що не захищаєте, а кидаєте їх. Башкаленко забирає цю територію, робить це непрозоро. Ви розумієте, що є жінка, яка приносить молоко, а в неї двоє дітей і чоловік алкоголік, вона копійку заробляє, їй пообіцяли реконструкцію ринку. Що нам робити? Дороги перекривати?» - обурився лучанин Олег.Депутатнагадав, що на сесії не було основних радників мера і йому шкода депутатів, «які змушені бути рабами, у тому числі і Башкаленка», а також назвав все політичними домовленостями. Нагадав він і про скандальну багатоповерхівку, яку звів у Луцьку Башкаленко.«Якби депутати хотіли, вони б знайшли десятки варіантів. Було, що перед сесією з’явився проект рішення про розірвання договору з облспоживспілкою», – сказав він. Повідомив обранець громади й про те, що Генпланом міста на місці «Привозу» й передбачені ринки, а в договорі йдеться про конкретний ринок – «Привіз».Коли у 2018 році обранець громади вніс пропозицію віддати цю територію КП «Луцькі ринки», не голосували «УКРОП», «Батьківщина» та деякі позафракційні депутати. Голос «за» з-поміж інших віддали Костянтин Петрочук та. Данильчук запропонував врешті розірвати договір з «Екопродом».У свою чергу, Наталія Юрченко нагадала, що через аналогічне рішення обспоживспілка подала до суду на мерію і виграла тяганину:«Для суду документом є протокол, складений Держгеокадастром, а не керується тим, хто що сказав чи емоціями. Для того, щоб звернутися до суду і отримати рішення про розірвання договору необхідні документи. Рішення щодо Варшавсього ринку ухвалили на користь облспоживспілки».