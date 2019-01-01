Куди піти на вихідні у Луцьку: 2 – 4 серпня





Тому Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після важкого робочого тижня.



До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту



П'ятниця, 2 серпня



Подія: «Бандерштат – фестиваль українського духу»

Тип заходу: Фестиваль

Місце: село Рованці

Початок: 9:00

Що обіцяють: Дійство, котре вже давно стало візитівкою краю, – фестиваль українського духу «Бандерштат». Цьогоріч його організовують втринадцяте. Триватиме «Бандерштат» упродовж 2-4 серпня.



Уже декілька років поспіль фестиваль проходить на території села Рованці. Утім, туди фестивальники можуть дістатися без проблем – через понтонний міст, що облаштували з території Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки через річку Стир.



На «Бандерштаті» протягом трьох днів діятимуть понад 30 тематичних майданчиків. Це, окрім музичної сцени, і вечірня акустична ватра, гутірки, літературна сцена, фудкорт, ніч українського кіно, спортивні змагання, дитяче містечко, ярмарок українських майстрів тощо.







Подія: Перегляд фільму «Місто янголів»

Тип заходу: Перегляд фільму

Місце: Центральний універмаг міста Луцька

Початок: 18:00

Що обіцяють: «Янголи живуть не на небесах. Вони невидимо присутні поруч з нами. Вони прислухаються до наших думок, скеровуючи наші дії, підбадьорюючи в хвилини відчаю. Але! Для них не існує світу наших відчуттів: аромату кави, болю від ударів і навіть... кохання. Тому декого із них так тягне до нас, що і відбувається із героєм фільму «Місто янголів», якого принесла на Землю любов до жінки», – йдеться в описі фільму .



Цю стрічку пропонують переглянути в галереї ART GALLERY у ЦУМі. Вхід вільний, але за умови попередньої реєстрації. Після кінопоказу буде неформальне обговорення картини із психологом, що допоможе краще зрозуміти фільм і знайти однодумців.







Подія: Петро Грицик «Reflections of Reality»

Тип заходу: Виставка

Місце: Музей Сучасного Українського Мистецтва Корсаків

Початок: 17:00

Що обіцяють: у МСУМК відкриття виставкового проекту Петра Грицика «REFLECTIONS OF REALITY» В день відкриття вхід вільний, запрошують!







Субота, 3 серпня



Подія: «Мати»

Тип заходу: Вистава

Місце: Культурний центр «Красне» – вул. Ковельська, 56

Початок: 18:00

Що обіцяють: Завдяки Генеральному Консульству Республіки Польща в Луцьку мають унікальну нагоду здобути новий досвід і збагатити свій репертуар виставою за драмою С. І. Віткевича «Мати» у перекладі М. Барбари. Результати місячної співпраці польської режисерки Йоланти Юшкевич з театром уже 3-4 серпня! Покази відбудуться о 18:00 в культурному центрі «Красне» (вул, Ковельська, 56).







Подія: Презентація журналу «Локальна історія» | Луцьк

Тип заходу: Презентація

Місце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz Club

Початок: 16:00

Що обіцяють: 3 серпня о 16.00 в джазовому клубі «Цитра» (вул. Богдана Хмельницького, 1Б) у Луцьку відбудеться презентація історичного глянцевого журналу «Локальна історія».



З часу першої презентації в листопаді 2018-го вийшло вже вісім випусків, у фокусі останнього числа - історія Волині. У номері вміщені репортажі із сіл, які постраждали у 1943-му від обох сторін конфлікту, масштабне історичне дослідження про реальні цифри загиблих українців під час Волинської трагедії, унікальна експедиція вимираючими селами українського Полісся, а також інтерв'ю з нащадком митрополита Андрея - Анджеєм Шептицьким, фахівцем з історії Східної Європи Тімоті Снайдером та багато іншого.



Тексти журналу ілюстровані виконаними на замовлення коміксами та інфографікою, а також ексклюзивними світлинами, які учасники проекту збирали у старожилів Західної України впродовж останніх п'яти років.



У неформальній атмосфері джазового клубу поговоримо про те, чи потрібне сьогодні друковане історичне видання і яким воно має бути, чому важливо розвивати напрямок публічної історії, і звісно – про цікаві епізоди локальної історії Волині загалом та Луцька зокрема.



На презентації буде можливість придбати попередні випуски “Локальної історії”.



Серед найбільш обговорюваних статей, які вже вийшли друком, текст про мандрівницю та журналістку початку ХХ ст. Софію Яблонську, історія художника Никифора Дровняка, інтерв’ю з Сергієм Жаданом, Оксаною Забужко та Мустафою Джемілєвим.



СПІКЕРИ:

- Віталій Ляска, головний редактор журналу;

- Inna Bereznitska, випускова редакторка журналу;

- Тетяна Яцечко-Блаженко, історик, викладач факультету історії, політології та національної безпеки СНУ імені Лесі Українки;

- Yaroslava Tymoshchuk, журналістка. ВХІД ВІЛЬНИЙ







Подія: Безкоштовна екскурсія в галерею «Образ»

Тип заходу: Екскурсія

Місце: Сенаторки Левчанівської, 2

Початок: 12:00

Що обіцяють: Запрошують на чергову безкоштовну екскурсію в рамках соціально-інтелектуального проекту «Екскурсоводи у відпустці». Цього разу відвідаємо арт-галерею «Образ». Вона знаходиться у старовинному підвалі, у центрі міста. Уже цієї суботи буде нагода відвідати ще одну цікаву локацію нашого міста. Екскурсія безкоштовна, проте кількість місць обмежена.







Подія: «Бандерштат – фестиваль українського духу» ДЕНЬ 2.

Тип заходу: Фестиваль

Місце: село Рованці

Початок: 9:00

Що обіцяють:



Подія: Carlos Bandos

Тип заходу: Концерт

Місце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz Club

Початок: 19:00

Що обіцяють: ЦИТРова субота з Carlos Bandos – неймовірні, драйвові, щирі та веселі.



Вокал - Руслана Моклиця; фортепіано - Мікаель Гюлазян; контрабас - Артем Петровськ; барабани - Мирослав Кіруєв. Попереднє бронювання столиків 050 880 2555. Перші квитки по 50 грн, в день концерту – 100 грн.







Неділя, 4 серпня



Подія: Майстер-клас зі стилістом у ЦУМі

Тип заходу: Майстер-клас

Місце: Центральний універмаг міста Луцька

Початок: 14:00

Що обіцяють: На майстер-класі зі стилісткою Катя Ковальчук в арт-галереї ЦУМу предметно поговорять про те, як позбутися зайвого одягу та знайти власний стиль. Пройдуться, зокрема, по таких пунктах.: Основна мета розбору гардеробу; критерії сортування одягу за категоріями; сортування одягу, який залишився у стильні луки; створення мудборду; капсульний гардероб; шопінг лист.







Подія: «Бандерштат – фестиваль українського духу» ДЕНЬ 3.

Тип заходу: Фестиваль

Місце: село Рованці

Початок: 9:00

Що обіцяють:





2 – 4 серпня. КІНОПРЕМ’ЄРИ



Фільм: «Форсаж: Гоббс та Шоу»

Жанр: Бойовик, трилер, пригоди

Місце: «Premier City»

Початок: 11:20; 14:00; 15:20; 16:40; 18:00; 19:20; 20:35; 22:00

Про що фільм: Люк Гоббс - американський елітний спецагент, він любить зручний спортивний одяг, великі пікапи та здорове харчування. Декард Шоу - британський піжон, колишній співробітник розвідки, бажає носити дорогі костюми, спортивні авто та довгоногих красунь.

Ці двоє ненавидять один одного. Але якщо хтось загрожує їхнім родинам, вони готові піти на все. Навіть на роботу в команді.







Фільм: «Сонцестояння»

Жанр: Жахи, трилер, драма, детектив

Місце: «Premier City»

Початок: 12:45; 22:10

Про що фільм: День літнього сонцестояння - стародавнє свято, яке у всіх культурах оповите містичним ореолом. У поселенні, відрізаному від світу, раз в дев'яносто років в цей день проводиться унікальний обряд. Саме туди вирушає група молодих антропологів. Однак незабаром після прибуття там починає відбуватися щось незрозуміле, і під світлом сонця дослідникам відкривається справжня темрява...







Фільм: «Королева сердець»

Жанр: Трилер

Місце: «Premier City»

Початок: 21:15

Про що фільм: Анна - успішний юрист, ідеальна дружина, дбайлива мати. Одного разу в будинок приїжджає Густав - син чоловіка від першого шлюбу. Між Ганною і Густавом спалахує заборонена пристрасть. Спокуса стає маною. Ніщо вже не буде колишнім.







Фільм: «Паразити»

Жанр: Драма, комедія, трилер

Місце: «Premier City»

Початок: 18:50

Про що фільм: Генеральний директор міжнародної IT-компанії містер Пак живе зі своєю сім'єю в розкішному особняку, повному дизайнерських речей, творів мистецтва та похмурих таємниць. Приховане стає явним, коли у старшої дочки містера Пака з'являється новий репетитор з англійської мови.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Яскраве сонечко – яскраві вихідні! Луцьк знову запалюватиме вогонь у серцях своїх мешканців і підкорюватиме туристів, бо цього тижня організатори заходів підготували щось особливе для охочих вірпочити душею і тілом. На цьому тижні також кожен зможе обрати собі якусь подію до смаку і весело провести час, відволіктися від набридливих робочих буднів та «посмакувати» класним відпочинком.Томупідготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після важкого робочого тижня.До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту [email protected] Подія:Тип заходу: ФестивальМісце: село РованціПочаток: 9:00Що обіцяють: Дійство, котре вже давно стало візитівкою краю, – фестиваль українського духу «Бандерштат». Цьогоріч його організовують втринадцяте. Триватиме «Бандерштат» упродовж 2-4 серпня.Уже декілька років поспіль фестиваль проходить на території села Рованці. Утім, туди фестивальники можуть дістатися без проблем – через понтонний міст, що облаштували з території Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки через річку Стир.На «Бандерштаті» протягом трьох днів діятимуть понад 30 тематичних майданчиків. Це, окрім музичної сцени, і вечірня акустична ватра, гутірки, літературна сцена, фудкорт, ніч українського кіно, спортивні змагання, дитяче містечко, ярмарок українських майстрів тощо.Подія:Тип заходу: Перегляд фільмуМісце: Центральний універмаг міста ЛуцькаПочаток: 18:00Що обіцяють: «Янголи живуть не на небесах. Вони невидимо присутні поруч з нами. Вони прислухаються до наших думок, скеровуючи наші дії, підбадьорюючи в хвилини відчаю. Але! Для них не існує світу наших відчуттів: аромату кави, болю від ударів і навіть... кохання. Тому декого із них так тягне до нас, що і відбувається із героєм фільму «Місто янголів», якого принесла на Землю любов до жінки», – йдеться в описі фільму .Цю стрічку пропонують переглянути в галереї ART GALLERY у ЦУМі. Вхід вільний, але за умови попередньої реєстрації. Після кінопоказу буде неформальне обговорення картини із психологом, що допоможе краще зрозуміти фільм і знайти однодумців.Подія:Тип заходу: ВиставкаМісце: Музей Сучасного Українського Мистецтва КорсаківПочаток: 17:00Що обіцяють: у МСУМК відкриття виставкового проекту Петра Грицика «REFLECTIONS OF REALITY» В день відкриття вхід вільний, запрошують!Подія:Тип заходу: ВиставаМісце: Культурний центр «Красне» – вул. Ковельська, 56Початок: 18:00Що обіцяють: Завдяки Генеральному Консульству Республіки Польща в Луцьку мають унікальну нагоду здобути новий досвід і збагатити свій репертуар виставою за драмою С. І. Віткевича «Мати» у перекладі М. Барбари. Результати місячної співпраці польської режисерки Йоланти Юшкевич з театром уже 3-4 серпня! Покази відбудуться о 18:00 в культурному центрі «Красне» (вул, Ковельська, 56).Подія:Тип заходу: ПрезентаціяМісце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz ClubПочаток: 16:00Що обіцяють: 3 серпня о 16.00 в джазовому клубі «Цитра» (вул. Богдана Хмельницького, 1Б) у Луцьку відбудеться презентація історичного глянцевого журналу «Локальна історія».З часу першої презентації в листопаді 2018-го вийшло вже вісім випусків, у фокусі останнього числа - історія Волині. У номері вміщені репортажі із сіл, які постраждали у 1943-му від обох сторін конфлікту, масштабне історичне дослідження про реальні цифри загиблих українців під час Волинської трагедії, унікальна експедиція вимираючими селами українського Полісся, а також інтерв'ю з нащадком митрополита Андрея - Анджеєм Шептицьким, фахівцем з історії Східної Європи Тімоті Снайдером та багато іншого.Тексти журналу ілюстровані виконаними на замовлення коміксами та інфографікою, а також ексклюзивними світлинами, які учасники проекту збирали у старожилів Західної України впродовж останніх п'яти років.У неформальній атмосфері джазового клубу поговоримо про те, чи потрібне сьогодні друковане історичне видання і яким воно має бути, чому важливо розвивати напрямок публічної історії, і звісно – про цікаві епізоди локальної історії Волині загалом та Луцька зокрема.На презентації буде можливість придбати попередні випуски “Локальної історії”.Серед найбільш обговорюваних статей, які вже вийшли друком, текст про мандрівницю та журналістку початку ХХ ст. Софію Яблонську, історія художника Никифора Дровняка, інтерв’ю з Сергієм Жаданом, Оксаною Забужко та Мустафою Джемілєвим.СПІКЕРИ:- Віталій Ляска, головний редактор журналу;- Inna Bereznitska, випускова редакторка журналу;- Тетяна Яцечко-Блаженко, історик, викладач факультету історії, політології та національної безпеки СНУ імені Лесі Українки;- Yaroslava Tymoshchuk, журналістка. ВХІД ВІЛЬНИЙПодія:Тип заходу: ЕкскурсіяМісце: Сенаторки Левчанівської, 2Початок: 12:00Що обіцяють: Запрошують на чергову безкоштовну екскурсію в рамках соціально-інтелектуального проекту «Екскурсоводи у відпустці». Цього разу відвідаємо арт-галерею «Образ». Вона знаходиться у старовинному підвалі, у центрі міста. Уже цієї суботи буде нагода відвідати ще одну цікаву локацію нашого міста. Екскурсія безкоштовна, проте кількість місць обмежена.Подія:Тип заходу: ФестивальМісце: село РованціПочаток: 9:00Що обіцяють:Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz ClubПочаток: 19:00Що обіцяють: ЦИТРова субота з Carlos Bandos – неймовірні, драйвові, щирі та веселі.Вокал - Руслана Моклиця; фортепіано - Мікаель Гюлазян; контрабас - Артем Петровськ; барабани - Мирослав Кіруєв. Попереднє бронювання столиків 050 880 2555. Перші квитки по 50 грн, в день концерту – 100 грн.Подія:Тип заходу: Майстер-класМісце: Центральний універмаг міста ЛуцькаПочаток: 14:00Що обіцяють: На майстер-класі зі стилісткою Катя Ковальчук в арт-галереї ЦУМу предметно поговорять про те, як позбутися зайвого одягу та знайти власний стиль. Пройдуться, зокрема, по таких пунктах.: Основна мета розбору гардеробу; критерії сортування одягу за категоріями; сортування одягу, який залишився у стильні луки; створення мудборду; капсульний гардероб; шопінг лист.Подія:Тип заходу: ФестивальМісце: село РованціПочаток: 9:00Що обіцяють:Фільм:Жанр: Бойовик, трилер, пригодиМісце: «Premier City»Початок: 11:20; 14:00; 15:20; 16:40; 18:00; 19:20; 20:35; 22:00Про що фільм: Люк Гоббс - американський елітний спецагент, він любить зручний спортивний одяг, великі пікапи та здорове харчування. Декард Шоу - британський піжон, колишній співробітник розвідки, бажає носити дорогі костюми, спортивні авто та довгоногих красунь.Ці двоє ненавидять один одного. Але якщо хтось загрожує їхнім родинам, вони готові піти на все. Навіть на роботу в команді.Фільм:Жанр: Жахи, трилер, драма, детективМісце: «Premier City»Початок: 12:45; 22:10Про що фільм: День літнього сонцестояння - стародавнє свято, яке у всіх культурах оповите містичним ореолом. У поселенні, відрізаному від світу, раз в дев'яносто років в цей день проводиться унікальний обряд. Саме туди вирушає група молодих антропологів. Однак незабаром після прибуття там починає відбуватися щось незрозуміле, і під світлом сонця дослідникам відкривається справжня темрява...Фільм:Жанр: ТрилерМісце: «Premier City»Початок: 21:15Про що фільм: Анна - успішний юрист, ідеальна дружина, дбайлива мати. Одного разу в будинок приїжджає Густав - син чоловіка від першого шлюбу. Між Ганною і Густавом спалахує заборонена пристрасть. Спокуса стає маною. Ніщо вже не буде колишнім.Фільм:Жанр: Драма, комедія, трилерМісце: «Premier City»Початок: 18:50Про що фільм: Генеральний директор міжнародної IT-компанії містер Пак живе зі своєю сім'єю в розкішному особняку, повному дизайнерських речей, творів мистецтва та похмурих таємниць. Приховане стає явним, коли у старшої дочки містера Пака з'являється новий репетитор з англійської мови.

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