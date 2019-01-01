Готовність Волині до нового опалювального сезону – понад 60%

Готовність підприємств паливно-енергетичного комплексу Волинської області до осінньо-зимового періоду становить в основному від 61 до 67%.Питання підготовки підприємств паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства, об’єктів соціальної сфери та інфраструктури до осінньо-зимового періоду 2019/2020 року обговорили під час наради під головуванням Віце-прем'єр-міністра-Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України, - повідомляє відділ інформаційної політики Волинської ОДА.Участь в урядовій нараді в режимі відео селектору взяв т.в.о. голови облдержадміністраціїЗокрема, як відзначив Геннадій Зубко, ключове питання у підготовці до опалювального сезону стосується не тільки технічних і регламентних робіт з підготовки котелень, житлового фонду і соціальних об’єктів, а в першу чергу, розрахунків підприємств ТКЕ з НАК "Нафтогаз", які напряму впливають на отримання номінацій на газ на наступний опалювальний сезон.Відтак, т.в.о. голови облдержадміністрації поцікавився в присутніх у студії представників теплопостачальних та теплогенеруючих організацій чи немає в області проблем із розрахунками за спожиті енергоносії, і зокрема за газ.Зауважують, що на цей час ДКП "Луцьктепло" та ПТМ "Володимир-Волинськтеплокомуненерго" уклали договори на реструктуризацію за спожитий природний газ та здійснюють оплату згідно графіків. Відповідно номінації на газ мають усі підприємства ТКЕ області."До початку опалювального сезону залишилось два календарних місяця. І на сьогодні готовність житлового фонду України складає 60%. Соціальні об’єкти – школи, дитячі садки і лікарні будуть готові вже до 1 вересня. Окрім цього, до початку опалювального сезону місцева влада має зосередитись на встановленні будинкових лічильників.Зі житлового фонду – найкращі показники у Черкаській і Миколаївській областях. Найгірша ситуація в Кіровоградській області. Українці мають сплачувати лише за спожиту послугу, а не за нараховані нормативи", - сказав Віце-прем’єр-міністр.Щодо Волинської області, то станом на 1 серпня готовність підприємств паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства до осінньо-зимового періоду становить в основному від 61 до 67 відсотків в залежності від виду об’єкту."Підготовка до опалювального сезону в області йде згідно з планом, але розслаблятися не можна. Всі повинні виконувати свою роботу відповідно до встановлених термінів, аби опалювальний сезон стартував вчасно та без проблем" - наголосив на завершення Олександр Киричук.