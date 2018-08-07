Як у Луцьку перший день «Бандерштату» відфестивалили. ФОТОРЕПОРТАЖ

Поки фестивальники неквапливо ставили намети і розбиралися з провізеєю, на гутірковій сцені "Бандерштату" було яблуку ніде впасти. Відкрили фестиваль українського духу ветерани УПА, далі - бьордвочерита, розмови про роботу патрульної поліції з, літературні посиденьки із, цікавинки про автостоп до Антарктиди від...І це далеко не всі спікери, які давно встигли зацікавити українців та полюбитися їм.Атракції до душі на "Бандерштаті" знайдуть всі: меломани, діти, любителі спорту чи майстер-класів...На полі у селі Рованці розкинулося ціле місто, котре зібрало як досвідчених фестивальників, так і новачків.Музична ж сцена відкрилася на території дійства увечері - "бандерштатівці" розпалили ватру, а лідер гурту "Тінь сонця"виконав українські пісні в акустиці.пропонує усім, хто ще не не встиг дійти-доїхати до "Бандерштату", подивитися, яким був перший день яскравого та насиченого дійства у фото.