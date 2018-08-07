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Як у Луцьку перший день «Бандерштату» відфестивалили. ФОТОРЕПОРТАЖ

Як у Луцьку перший день «Бандерштату» відфестивалили. ФОТОРЕПОРТАЖ
Поки фестивальники неквапливо ставили намети і розбиралися з провізеєю, на гутірковій сцені "Бандерштату" було яблуку ніде впасти. Відкрили фестиваль українського духу ветерани УПА, далі - бьордвочери Грицюк Юлія, Нечипорук Максим та Рудік Максим, розмови про роботу патрульної поліції з Андрієм Крутнем, літературні посиденьки із Сергієм Мартинюком, цікавинки про автостоп до Антарктиди від Андрія Мочурада...І це далеко не всі спікери, які давно встигли зацікавити українців та полюбитися їм.

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Атракції до душі на "Бандерштаті" знайдуть всі: меломани, діти, любителі спорту чи майстер-класів...На полі у селі Рованці розкинулося ціле місто, котре зібрало як досвідчених фестивальників, так і новачків.

Музична ж сцена відкрилася на території дійства увечері - "бандерштатівці" розпалили ватру, а лідер гурту "Тінь сонця" Сергій Василюк виконав українські пісні в акустиці.

Інформаційне агентство ВолиньPost пропонує усім, хто ще не не встиг дійти-доїхати до "Бандерштату", подивитися, яким був перший день яскравого та насиченого дійства у фото.
Як у Луцьку перший день «Бандерштату» відфестивалили. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Луцьку перший день «Бандерштату» відфестивалили. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Луцьку перший день «Бандерштату» відфестивалили. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Луцьку перший день «Бандерштату» відфестивалили. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Луцьку перший день «Бандерштату» відфестивалили. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Луцьку перший день «Бандерштату» відфестивалили. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Луцьку перший день «Бандерштату» відфестивалили. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Луцьку перший день «Бандерштату» відфестивалили. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Луцьку перший день «Бандерштату» відфестивалили. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Луцьку перший день «Бандерштату» відфестивалили. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Луцьку перший день «Бандерштату» відфестивалили. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Луцьку перший день «Бандерштату» відфестивалили. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Луцьку перший день «Бандерштату» відфестивалили. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Луцьку перший день «Бандерштату» відфестивалили. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Луцьку перший день «Бандерштату» відфестивалили. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Луцьку перший день «Бандерштату» відфестивалили. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Луцьку перший день «Бандерштату» відфестивалили. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Луцьку перший день «Бандерштату» відфестивалили. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Луцьку перший день «Бандерштату» відфестивалили. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Луцьку перший день «Бандерштату» відфестивалили. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Луцьку перший день «Бандерштату» відфестивалили. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Луцьку перший день «Бандерштату» відфестивалили. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Луцьку перший день «Бандерштату» відфестивалили. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Луцьку перший день «Бандерштату» відфестивалили. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Луцьку перший день «Бандерштату» відфестивалили. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Луцьку перший день «Бандерштату» відфестивалили. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Луцьку перший день «Бандерштату» відфестивалили. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Луцьку перший день «Бандерштату» відфестивалили. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Луцьку перший день «Бандерштату» відфестивалили. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Луцьку перший день «Бандерштату» відфестивалили. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Луцьку перший день «Бандерштату» відфестивалили. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Луцьку перший день «Бандерштату» відфестивалили. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Луцьку перший день «Бандерштату» відфестивалили. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Луцьку перший день «Бандерштату» відфестивалили. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Луцьку перший день «Бандерштату» відфестивалили. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Луцьку перший день «Бандерштату» відфестивалили. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Луцьку перший день «Бандерштату» відфестивалили. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Луцьку перший день «Бандерштату» відфестивалили. ФОТОРЕПОРТАЖ

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Теги: фестиваль, Бандерштат, Луцьк
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