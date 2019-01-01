У волинське село приїде владика Михаїл

Михаїл (ПЦУ).



Про це повідомляє Мизівська громада Різдва Пресвятої Богородиці Православної Церкви України, - пише



«Шановні земляки! В суботу, 3 серпня, в нашому селі Мизове, у храмі Різдва Пресвятої Богородиці відбудеться довгоочікувана подія. З пастирським візитом до нас прибуде Владика Михаїл, Митрополит Луцький і Волинський. О 9-й годині почнеться архієрейська літургія на чолі з Владикою Михаїлом. Запрошуємо всіх мизівчан, а також жителів інших сіл взяти участь у спільній молитві», – йдеться у повідомленні.

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