У волинське село приїде владика Михаїл
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У село Мизове приїде митрополит Луцький і Волинський Михаїл (ПЦУ).
Про це повідомляє Мизівська громада Різдва Пресвятої Богородиці Православної Церкви України, - пише Район.in.ua
«Шановні земляки! В суботу, 3 серпня, в нашому селі Мизове, у храмі Різдва Пресвятої Богородиці відбудеться довгоочікувана подія. З пастирським візитом до нас прибуде Владика Михаїл, Митрополит Луцький і Волинський. О 9-й годині почнеться архієрейська літургія на чолі з Владикою Михаїлом. Запрошуємо всіх мизівчан, а також жителів інших сіл взяти участь у спільній молитві», – йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє Мизівська громада Різдва Пресвятої Богородиці Православної Церкви України, - пише Район.in.ua
«Шановні земляки! В суботу, 3 серпня, в нашому селі Мизове, у храмі Різдва Пресвятої Богородиці відбудеться довгоочікувана подія. З пастирським візитом до нас прибуде Владика Михаїл, Митрополит Луцький і Волинський. О 9-й годині почнеться архієрейська літургія на чолі з Владикою Михаїлом. Запрошуємо всіх мизівчан, а також жителів інших сіл взяти участь у спільній молитві», – йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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