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У волинське село приїде владика Михаїл

У волинське село приїде владика Михаїл
У село Мизове приїде митрополит Луцький і Волинський Михаїл (ПЦУ).

Про це повідомляє Мизівська громада Різдва Пресвятої Богородиці Православної Церкви України, - пише Район.in.ua

«Шановні земляки! В суботу, 3 серпня, в нашому селі Мизове, у храмі Різдва Пресвятої Богородиці відбудеться довгоочікувана подія. З пастирським візитом до нас прибуде Владика Михаїл, Митрополит Луцький і Волинський. О 9-й годині почнеться архієрейська літургія на чолі з Владикою Михаїлом. Запрошуємо всіх мизівчан, а також жителів інших сіл взяти участь у спільній молитві», – йдеться у повідомленні.

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Теги: владика Михаїл, літургія, волинське село
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