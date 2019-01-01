Показали неймовірні краєвиди волинського села з висоти пташиного польоту. ВІДЕО





Публікацію розмістила Ira Shtoina на своїй сторінці у Facebook, - пише



У відео можна побачити: зелені поля, дороги, які простягаються поміж вуличками, атмосфера спокою та затишку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі опублікували відео із села Буцинь Старовижівського району.Публікацію розмістила Ira Shtoina на своїй сторінці у Facebook, - пише Район.Стара Вижівка У відео можна побачити: зелені поля, дороги, які простягаються поміж вуличками, атмосфера спокою та затишку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію