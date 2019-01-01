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Показали неймовірні краєвиди волинського села з висоти пташиного польоту. ВІДЕО

Показали неймовірні краєвиди волинського села з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
У мережі опублікували відео із села Буцинь Старовижівського району.

Публікацію розмістила Ira Shtoina на своїй сторінці у Facebook, - пише Район.Стара Вижівка.

У відео можна побачити: зелені поля, дороги, які простягаються поміж вуличками, атмосфера спокою та затишку.


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Теги: волинське село, неймовірні краєвиди, аерозйомка
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