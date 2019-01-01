Показали неймовірні краєвиди волинського села з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Сьогодні, 20:16
У мережі опублікували відео із села Буцинь Старовижівського району.
Публікацію розмістила Ira Shtoina на своїй сторінці у Facebook, - пише Район.Стара Вижівка.
У відео можна побачити: зелені поля, дороги, які простягаються поміж вуличками, атмосфера спокою та затишку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Публікацію розмістила Ira Shtoina на своїй сторінці у Facebook, - пише Район.Стара Вижівка.
У відео можна побачити: зелені поля, дороги, які простягаються поміж вуличками, атмосфера спокою та затишку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У волинському селі водойми перетворюються на болото. ВІДЕО
Сьогодні, 20:49
Волинські рятувальники вибороли бронзу на змаганнях пожежників
Сьогодні, 20:30
Показали неймовірні краєвиди волинського села з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Сьогодні, 20:16
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 3 і 4 серпня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку для особливих діток провели романтичну екскурсію містом
Сьогодні, 19:40