Облагородити музей-скансен на Волині приїхали волонтери з 6 країн. ВІДЕО





У музеї історії сільського господарства – скансен вони допомагають наводити благоустрій та знайомляться з нашою країною, – йдеться у сюжеті



Рофшан Назірлі приїхав до України з Азербайджану. 34-річний економіст в музеї зараз готує до фарбування в’їзну браму.



«Моє завдання – зробити цю поверхню чистою, щоб потім її можна було пофарбувати. Це не важко, в себе вдома я також таке роблю. 6 років тому я вже був в Україні, я був у волонтерському таборі в Полтаві. Щоразу намагаюся брати участь в таких таборах, допомагати людям, заводити друзів і гарно проводити час».



Юстина Вуйчик із польського Кракова – із садовими ножицями зрізає зайву рослинність. Майбутня юристка вперше у волонтерському таборі.



«Я сюди приїхала, бо це чудова нагода гарно провести канікули. Я давно хотіла приїхати до України й нарешті приїхала. Я вже засумувала за такою роботою, тому що в мене дідусь і бабуся живуть у селі, я це люблю, це не важко».



Міжнародний волонтерський табір зібрав молодь з Азербайджану, Іспанії, Польщі, Туреччини, Мексики та України.22-річний Педро Гарсія – студент, перетнув Атлантику, щоб два тижні провести в Україні. Нині вантажить гіляччя на підводу.



Педро Гарсія, волонтер (Мексика):



«Робота в такому місці для мене – легка, в мене вдома є великий сад, тож це для мене звично».



Харків’янин Олександр Лихограй разом з волонтером з Туреччини знімають та замінюють покрівлю на каплиці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міжнародний волонтерський табір «Старовинна Волинь – перехрестя культур» зібрав молодь з 6-ти країн світу та України у селищі Рокині.У музеї історії сільського господарства – скансен вони допомагають наводити благоустрій та знайомляться з нашою країною, – йдеться у сюжеті Суспільного приїхав до України з Азербайджану. 34-річний економіст в музеї зараз готує до фарбування в’їзну браму.«Моє завдання – зробити цю поверхню чистою, щоб потім її можна було пофарбувати. Це не важко, в себе вдома я також таке роблю. 6 років тому я вже був в Україні, я був у волонтерському таборі в Полтаві. Щоразу намагаюся брати участь в таких таборах, допомагати людям, заводити друзів і гарно проводити час».із польського Кракова – із садовими ножицями зрізає зайву рослинність. Майбутня юристка вперше у волонтерському таборі.«Я сюди приїхала, бо це чудова нагода гарно провести канікули. Я давно хотіла приїхати до України й нарешті приїхала. Я вже засумувала за такою роботою, тому що в мене дідусь і бабуся живуть у селі, я це люблю, це не важко».Міжнародний волонтерський табір зібрав молодь з Азербайджану, Іспанії, Польщі, Туреччини, Мексики та України.22-річний Педро Гарсія – студент, перетнув Атлантику, щоб два тижні провести в Україні. Нині вантажить гіляччя на підводу., волонтер (Мексика):«Робота в такому місці для мене – легка, в мене вдома є великий сад, тож це для мене звично».Харків’янинразом з волонтером з Туреччини знімають та замінюють покрівлю на каплиці.

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