Померла викладачка луцького вишу

Вікторія Євгенівна Прокопчук – кандидат педагогічних наук, доцент факультету історії, політології та національної безпеки Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.



Про це на сторінці facebook "Факультет історії, політології та національної безпеки" повідомила Тетяна Яцечко-Блаженко.



"Пішла з життя добропорядна, чесна, щира і людина, яскрава особистість, яка присвятила своє життя розбудові нашого факультету та вихованню молоді...", - йдеться у повіломлені.



Про місце і час похорону повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Вікторії Євгенівни Прокопчук.



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