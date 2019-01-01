Померла викладачка луцького вишу
Сьогодні, 14:05
У Луцьку померла Вікторія Євгенівна Прокопчук – кандидат педагогічних наук, доцент факультету історії, політології та національної безпеки Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
Про це на сторінці facebook "Факультет історії, політології та національної безпеки" повідомила Тетяна Яцечко-Блаженко.
"Пішла з життя добропорядна, чесна, щира і людина, яскрава особистість, яка присвятила своє життя розбудові нашого факультету та вихованню молоді...", - йдеться у повіломлені.
Про місце і час похорону повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Вікторії Євгенівни Прокопчук.
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Про це на сторінці facebook "Факультет історії, політології та національної безпеки" повідомила Тетяна Яцечко-Блаженко.
"Пішла з життя добропорядна, чесна, щира і людина, яскрава особистість, яка присвятила своє життя розбудові нашого факультету та вихованню молоді...", - йдеться у повіломлені.
Про місце і час похорону повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Вікторії Євгенівни Прокопчук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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