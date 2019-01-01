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Померла викладачка луцького вишу

Померла викладачка луцького вишу
У Луцьку померла Вікторія Євгенівна Прокопчук – кандидат педагогічних наук, доцент факультету історії, політології та національної безпеки Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Про це на сторінці facebook "Факультет історії, політології та національної безпеки" повідомила Тетяна Яцечко-Блаженко.

"Пішла з життя добропорядна, чесна, щира і людина, яскрава особистість, яка присвятила своє життя розбудові нашого факультету та вихованню молоді...", - йдеться у повіломлені.

Про місце і час похорону повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Вікторії Євгенівни Прокопчук.

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Теги: смерть, викладач, Вікторія Євгенівна Прокопчук
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