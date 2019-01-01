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Розповіли про стан чоловіка, в якого стався приступ епілепсії на «Бандерштаті»

Розповіли про стан чоловіка, в якого стався приступ епілепсії на «Бандерштаті»
Бандерштатівець, в якого стався приступ епілепсії під час виступу однієї з груп, знаходиться у стабільному стані, адже йому оперативно надали медичну допомогу.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини розповів керівник медичної служби Бандерштату Андрій Михнюк.

«Ми швидко прибігли на місце пригоди, постраждалого перевели в стабільне бокове положення. Постійно відбувався контроль свідомості. Він в стабільному стані пролежав до приїзду «швидкої». Його поклали на твердий щит, і він був відправлений до лікарні каретою швидкої медичної допомоги», – зазначив Андрій Михнюк.

«Наскільки мені відомо, то його стан був стабілізований, він ще зараз знаходиться у лікарні. Була інформація, що він є музикантом і грає на трубі в одному з гуртів. Якщо, наприклад, він грав на трубі, то в нього піднявся тиск, через що і стався приступ епілепсії», – каже медик.

З його слів, приступ епілепсії не спричинений ні наркотиками, ні алкоголем. Це просто нещасний випадок, його рідко можна передбачити.

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Теги: епілепсія, бандерштатівець
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Коментарі 1
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Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
То він побачив портрет бандери без фотошопу.
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