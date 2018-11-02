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Лучанин всадив ніж у живіт чоловіка: потерпілий – у реанімації

Лучанин всадив ніж у живіт чоловіка: потерпілий – у реанімації
Поліція затримала лучанина, який ножем порізав чоловіка.

У суботу, 3 серпня, до поліції надійшло повідомлення із екстреної медичної допомоги про те, що до приймального відділення Луцької міської клінічної лікарні доставили 33-річного лучанина із проникаючим ножовим пораненням черевної порожнини, - пише ГУНП у Волинській області.

Поліцейські встановили, що цього ж дня близько 15 години 44-річний лучанин у дворі будинку по вулиці Коцюбинського у Луцьку під час словесного конфлікту із потерпілим спричинив йому ножове поранення в область живота. Потерпілого госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні.

Слідчі оголосили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України.

Нині він затриманий в порядку ст.208 КПК України, вирішують питання про обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. До слова, чоловік уже раніше притягувався до кримінальної відповідальності за умисне тяжке тілесне ушкодження. Триває досудове слідство.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.



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Теги: ніж, лучанин, різанина
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