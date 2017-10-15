Під Луцьком вантажівка із зерном злетіла у кювет: водій загинув. ФОТО
Сьогодні, 17:30
На трасі "Луцьк-Львів" біля села Городище Луцького району сталася аварія, у якій перевернулася вантажівка. Водій загинув на місці.
Аварія сталася у понеділок, 5 серпня, - пише 12 канал.
Вантажівка із зерном злетіла у кювет і перевернулася на поле.
Причину ДТП з’ясовують.
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Аварія сталася у понеділок, 5 серпня, - пише 12 канал.
Вантажівка із зерном злетіла у кювет і перевернулася на поле.
Причину ДТП з’ясовують.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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