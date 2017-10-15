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Під Луцьком вантажівка із зерном злетіла у кювет: водій загинув. ФОТО

Під Луцьком вантажівка із зерном злетіла у кювет: водій загинув. ФОТО
На трасі "Луцьк-Львів" біля села Городище Луцького району сталася аварія, у якій перевернулася вантажівка. Водій загинув на місці.

Аварія сталася у понеділок, 5 серпня, - пише 12 канал.

Вантажівка із зерном злетіла у кювет і перевернулася на поле.

Причину ДТП з’ясовують.
Під Луцьком вантажівка із зерном злетіла у кювет: водій загинув. ФОТО
Під Луцьком вантажівка із зерном злетіла у кювет: водій загинув. ФОТО
Під Луцьком вантажівка із зерном злетіла у кювет: водій загинув. ФОТО
Під Луцьком вантажівка із зерном злетіла у кювет: водій загинув. ФОТО


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Теги: аварія, водій загинув, Луцький район
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