Під Луцьком вантажівка із зерном злетіла у кювет: водій загинув. ФОТО





Аварія сталася у понеділок, 5 серпня, - пише



Вантажівка із зерном злетіла у кювет і перевернулася на поле.



Причину ДТП з’ясовують.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На трасі "Луцьк-Львів" біля села Городище Луцького району сталася аварія, у якій перевернулася вантажівка. Водій загинув на місці.Аварія сталася у понеділок, 5 серпня, - пише 12 канал Вантажівка із зерном злетіла у кювет і перевернулася на поле.Причину ДТП з’ясовують.

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