Луцький заклад претендує на престижну премію





Про це йдеться на сайті премії.



Зазначимо, що всього є 18 номінацій. Луцький заклад змагатиметься за перемогу у номінації «Відкриття року».



Довідково:



Національна ресторанна премія СІЛЬ заснована Андрієм Скіпьяном, керівником компанії Holeliero, в 2013 році.



Ресторанна премія – головна щорічна подія для професіоналів ресторанної індустрії та гостей закладів, які активно стежать за розвитком ресторанного бізнесу в Україні.



Головний знак якості, який отримує переможець премії, мідна сковорода французького бренду de Byuer.



До складу членів журі премії входять провідні фахівці ресторанної сфери України і підприємці: керівники українських асоціацій шеф-кухарів, ресторатори, експерти вузькоспеціалізованих напрямків (хлібопечення, барної індустрія, у галузі кави, вина, пива, кондитерських виробів).



Візіонер премії – ресторатор Сава Лібкін



Успішний український ресторатор з 24-річним стажем. Засновник компанії «Ресторани Сави Лібкіна». Власник ресторанів «Дача», «Компот», Tavernetta, «Стейкхаус. М’ясо та вино», «Стейкхаус», «Риба в огні» в Одесі та Києві, колумніст, автор бестселерів «Моя Одеська кухня» і «Одеське застілля від Привозу до Дерибасівської».



Сава Лібкін один з тих, хто поклав старт якісним змінам і новаціям у ресторанній індустрії України. Його знання, досвід і професіоналізм лягли в основу філософії ведення бізнесу і становлення нових українських ресторанних брендів.



Сава Лібкін підтримує і розвиває ресторанну індустрію країни не тільки з практичної, а й ідеологічної сторони. З моменту заснування і протягом вже семи років існування Національної ресторанної премії СІЛЬ®, Савелій, будучи візіонером премії, сприяв становленню, якісній організації та популяризації заходу. Обраний вектор розвитку і його підтримка стали запорукою того, що в короткі терміни Національна ресторанна премія СІЛЬ® стала головною подією ресторанної індустрії країни.

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