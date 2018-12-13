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Луцький заклад претендує на престижну премію

Луцький заклад претендує на престижну премію
Луцький ресторан «Cafe De Vino» став фіналістом номінації «Відкриття року» престижної премії «СІЛЬ».

Про це йдеться на сайті премії.

Зазначимо, що всього є 18 номінацій. Луцький заклад змагатиметься за перемогу у номінації «Відкриття року».

Довідково:

Національна ресторанна премія СІЛЬ заснована Андрієм Скіпьяном, керівником компанії Holeliero, в 2013 році.

Ресторанна премія – головна щорічна подія для професіоналів ресторанної індустрії та гостей закладів, які активно стежать за розвитком ресторанного бізнесу в Україні.

Головний знак якості, який отримує переможець премії, мідна сковорода французького бренду de Byuer.

До складу членів журі премії входять провідні фахівці ресторанної сфери України і підприємці: керівники українських асоціацій шеф-кухарів, ресторатори, експерти вузькоспеціалізованих напрямків (хлібопечення, барної індустрія, у галузі кави, вина, пива, кондитерських виробів).

Візіонер премії – ресторатор Сава Лібкін

Успішний український ресторатор з 24-річним стажем. Засновник компанії «Ресторани Сави Лібкіна». Власник ресторанів «Дача», «Компот», Tavernetta, «Стейкхаус. М’ясо та вино», «Стейкхаус», «Риба в огні» в Одесі та Києві, колумніст, автор бестселерів «Моя Одеська кухня» і «Одеське застілля від Привозу до Дерибасівської».

Сава Лібкін один з тих, хто поклав старт якісним змінам і новаціям у ресторанній індустрії України. Його знання, досвід і професіоналізм лягли в основу філософії ведення бізнесу і становлення нових українських ресторанних брендів.

Сава Лібкін підтримує і розвиває ресторанну індустрію країни не тільки з практичної, а й ідеологічної сторони. З моменту заснування і протягом вже семи років існування Національної ресторанної премії СІЛЬ®, Савелій, будучи візіонером премії, сприяв становленню, якісній організації та популяризації заходу. Обраний вектор розвитку і його підтримка стали запорукою того, що в короткі терміни Національна ресторанна премія СІЛЬ® стала головною подією ресторанної індустрії країни.

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Теги: Луцьк, премія, ресторан
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