Супрун розповіла, що таке здорова вага

Хвиля схуднень перед морем перекочується в схуднення перед виходом на роботу після відпустки. Не можна ображати людей через їхню статуру та давати непрохані особисті поради, і водночас треба прагнути здорових ваги, раціону, активності і піклування про своє тіло.Про це у facebook написала в. о. міністра охорони здоров’яЩоб оцінити, чи все гаразд із вагою, слід спиратися на індекс маси тіла і співвідношення талії до стегон. Сама по собі вага не є достатнім орієнтиром. Здоровий індекс маси тіла — співвідношення ваги до квадрату зросту — коливається від 18.5 до 24.9. Досить багато людей мають насправді здорову вагу, але вважають себе “жирними” (жінки) чи “дрищами” (чоловіки) і прагнуть свою вагу змінити, хоча особливої потреби не має.Надмірна вага визначається ІМТ 25-29.5. Ожиріння має три ступені, і починається із ІМТ 30 та більше. ІМТ, менший за 18.5, є замалий.Приклад: Вага = 68 кг, висота = 165 см (1.65 м)Розрахунок: 68 ÷ (1.65 у квадраті)= 24.98Брак жиру шкідливий і навіть небезпечний для життя. Жирова тканина виділяє чи змінює низку гормонів. В жінок із надто низьким вмістом жиру в тілі може початися дисменорея — порушення менструального циклу чи його припинення.Розподіл жиру в тілі значною мірою залежить від спадковості — щільності рецепторів гормонів на різних частинах тіла. Саме це зумовлює, приміром, великий бюст і відсутність тонкої талії в деяких жінок, або худорляві плечі, але досить великі сідниці і ноги в інших. В цьому разі важко “робити талію” або “худнути в ногах” — найкраще, прийняти своє тіло і дбати про здоров’я. В цьому і полягає боді-позитив.Головна задача, що перед нами стоїть, це тримати вагу і талію в межах нормальних значень завдяки способам, що не підривають наше фізичне і психічне здоров’я та бюджет.- Ожиріння на 180% збільшує ризик раку підшлункової залози.- Зі збільшенням індексу маси тіла та окружності талії пропорційно зростає ризик раку прямої кишки.- Ожиріння часто призводить до депресії, а депресивний чи тривожний розлади призводять до переїдання та ожиріння.- У короткотривалій перспективі ожиріння здоров’я не псує. Але що далі, то помітніший його вплив: зростання ризику апное (зупинки дихання уві сні), діабету 2 типу, атеросклерозу та інших серцево-судинних хвороб та порушення роботи нирок.- Вісцеральне ожиріння в чоловіків призводить до гормональних проблем.- Є “метаболічно здорові” люди із зайвою вагою чи ожирінням. Їхні аналізи рівня холестеролу чи маркерів запалення в нормі, але це не привід продовжувати в такому ж дусі. Ожиріння є універсальним фактором передбачення передчасної смерті.- Ожиріння в жінок супроводжує 35-65% випадків синдрому полікистозних яєчників, та збільшує ризик ускладнень протягом вагітності і пологів, та потребу в кесарському розтині.