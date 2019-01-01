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Чоловік з Волині виплатив чималу суму аліментів

Чоловік з Волині виплатив чималу суму аліментів
У Ківерцях горе-батько сплатив понад 130 000 гривень аліментних платежів на користь неповнолітніх дітей.

Про це повідомляє Головне територіальне управління юстиції у Волинській області

Так, минулого тижня державні виконавці Ківерцівського відділу державної виконавчої служби стягнули з недобросовісного батька 96 000 гривень заборгованості із аліментів та, як захід примусу, 37 250 гривень штрафу на користь п`ятьох неповнолітніх дітей.

Як зазначає начальник юстиції Волині Валентин Кухарик, державні виконавці роблять усе можливе, щоб забезпечити стягнення заборгованості із аліментів на користь дітей, адже ці кошти належать маленьким громадянам та повинні використовуватись на їхнє належне матеріальне забезпечення.

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Теги: аліменти, горе-батько, сплатив
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