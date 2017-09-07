До громади під Луцьком приєднається декілька сіл
Сьогодні, 12:25
У неділю, 4 серпня, в Будинку культури села Звірів відбулись громадські слухання щодо приєднання сіл Звірівської ради до Липинської ОТГ.
На збори громади приїхав очільник Липинської ОТГ Гусак Богдан Петрович, - йдеться на сайті Ківерцівської райдержадміністрації.
Він звернувся до жителів сіл Звірів, Олександрія, Веснянка. Крім цього, керівник Липинської ОТГ розповів про діяльність та бачення розвитку місцевої громади.
Так, в результаті голосування одностайно прийняли рішення приєднатись до Липинської ОТГ.
"За"- 66 чоловік.
"Проти"- 0.
"Утримались"- 0.
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На збори громади приїхав очільник Липинської ОТГ Гусак Богдан Петрович, - йдеться на сайті Ківерцівської райдержадміністрації.
Він звернувся до жителів сіл Звірів, Олександрія, Веснянка. Крім цього, керівник Липинської ОТГ розповів про діяльність та бачення розвитку місцевої громади.
Так, в результаті голосування одностайно прийняли рішення приєднатись до Липинської ОТГ.
"За"- 66 чоловік.
"Проти"- 0.
"Утримались"- 0.
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