До громади під Луцьком приєднається декілька сіл





На збори громади приїхав очільник Липинської ОТГ Гусак Богдан Петрович, - йдеться на сайті



Він звернувся до жителів сіл Звірів, Олександрія, Веснянка. Крім цього, керівник Липинської ОТГ розповів про діяльність та бачення розвитку місцевої громади.



Так, в результаті голосування одностайно прийняли рішення приєднатись до Липинської ОТГ.

"За"- 66 чоловік.

"Проти"- 0.

"Утримались"- 0.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю, 4 серпня, в Будинку культури села Звірів відбулись громадські слухання щодо приєднання сіл Звірівської ради до Липинської ОТГ.На збори громади приїхав очільник Липинської ОТГ, - йдеться на сайті Ківерцівської райдержадміністрації. Він звернувся до жителів сіл Звірів, Олександрія, Веснянка. Крім цього, керівник Липинської ОТГ розповів про діяльність та бачення розвитку місцевої громади.Так, в результаті голосування одностайно прийняли рішення приєднатись до Липинської ОТГ."За"- 66 чоловік."Проти"- 0."Утримались"- 0.

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