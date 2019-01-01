Як виглядав луцький військовий аеродром майже 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 20:38
Показали, як виглядав Луцький військовий аеродром майже 100 років тому.
Її опублікувала Організація Волинських Авіалюбителів «ОВАЛ» на сторінці у Facebook.
На ретрофото - президент Польщі Ігнацій Мосціцький під час урочистостей з нагоди відкриття ангара Луцького військового аеродрому (на той час аеродром осередку Ліги Протиповітряної та Протигазової Оборони в місті Луцьку (Lotnisko Ligy Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej w Lucku)). На той час він знаходився на території сьогоднішнього Привокзального району міста Луцька в квадраті між сьогоднішніми вулицями Ківерцівська, Привокзальна, проспект Перемоги та Стрілецька.
Фотографія з газети "Українська нива" від 3 липня 1929 року.
Світлину надав відомий луцький краєзнавець Oleksandr Kotys.
Фото - 16 червня 1929 року.
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Її опублікувала Організація Волинських Авіалюбителів «ОВАЛ» на сторінці у Facebook.
На ретрофото - президент Польщі Ігнацій Мосціцький під час урочистостей з нагоди відкриття ангара Луцького військового аеродрому (на той час аеродром осередку Ліги Протиповітряної та Протигазової Оборони в місті Луцьку (Lotnisko Ligy Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej w Lucku)). На той час він знаходився на території сьогоднішнього Привокзального району міста Луцька в квадраті між сьогоднішніми вулицями Ківерцівська, Привокзальна, проспект Перемоги та Стрілецька.
Фотографія з газети "Українська нива" від 3 липня 1929 року.
Світлину надав відомий луцький краєзнавець Oleksandr Kotys.
Фото - 16 червня 1929 року.
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