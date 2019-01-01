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Як виглядав луцький військовий аеродром майже 100 років тому. РЕТРОФОТО

Як виглядав луцький військовий аеродром майже 100 років тому. РЕТРОФОТО
Показали, як виглядав Луцький військовий аеродром майже 100 років тому.

Її опублікувала Організація Волинських Авіалюбителів «ОВАЛ» на сторінці у Facebook.

На ретрофото - президент Польщі Ігнацій Мосціцький під час урочистостей з нагоди відкриття ангара Луцького військового аеродрому (на той час аеродром осередку Ліги Протиповітряної та Протигазової Оборони в місті Луцьку (Lotnisko Ligy Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej w Lucku)). На той час він знаходився на території сьогоднішнього Привокзального району міста Луцька в квадраті між сьогоднішніми вулицями Ківерцівська, Привокзальна, проспект Перемоги та Стрілецька.

Фотографія з газети "Українська нива" від 3 липня 1929 року.

Світлину надав відомий луцький краєзнавець Oleksandr Kotys.

Фото - 16 червня 1929 року.

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Теги: Луцький військовий аеродром, ретрофото, 100 років тому
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