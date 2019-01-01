Волинські поліцейські вирушили у зону проведення Операції Об’єднаних Сил. ФОТО





Про це інформує



Провести бійців на службу прийшли керівництво поліції Волині, а також родичі, друзі та колеги поліцейських.



Заступник начальника ГУНП в області Сергій Козак та командир зведеного загону підрозділу «Світязь» Сергій Максимчук провели для поліцейських інструктаж, побажали й надалі гідно виконувати поставленні перед ними завдання, зокрема, забезпечувати правопорядок і публічну безпеку в зоні проведення Операції Об’єднаних Сил.



Нагадують, добровольчу роту патрульної поліції особливого призначення «Світязь» створили в червні 2014 року. Підрозділ пройшов бої за Іловайськ та Вуглегірськ.



Зазначають, за мужність і відвагу його бійців під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України їх відзначили державними нагородами.



Волинські оператори зняли фільм, присвячений бійцям спецпідрозділу «Світязь»: дорога болю і слави», який у 2016 році здобув найвищу нагороду, гран-прі, на міжнародному мистецькому фестивалі в Польщі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Співробітників роти патрульної служби поліції особливого призначення «Світязь» відправили в чергову ротацію, аби змінити своїх колег у зоні проведення Операції Об’єднаних Сил.Про це інформує Нацполіція Волині Провести бійців на службу прийшли керівництво поліції Волині, а також родичі, друзі та колеги поліцейських.Заступник начальника ГУНП в областіта командир зведеного загону підрозділу «Світязь»провели для поліцейських інструктаж, побажали й надалі гідно виконувати поставленні перед ними завдання, зокрема, забезпечувати правопорядок і публічну безпеку в зоні проведення Операції Об’єднаних Сил.Нагадують, добровольчу роту патрульної поліції особливого призначення «Світязь» створили в червні 2014 року. Підрозділ пройшов бої за Іловайськ та Вуглегірськ.Зазначають, за мужність і відвагу його бійців під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України їх відзначили державними нагородами.Волинські оператори зняли фільм, присвячений бійцям спецпідрозділу «Світязь»: дорога болю і слави», який у 2016 році здобув найвищу нагороду, гран-прі, на міжнародному мистецькому фестивалі в Польщі.

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