вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинські поліцейські вирушили у зону проведення Операції Об’єднаних Сил. ФОТО

Волинські поліцейські вирушили у зону проведення Операції Об’єднаних Сил. ФОТО
Співробітників роти патрульної служби поліції особливого призначення «Світязь» відправили в чергову ротацію, аби змінити своїх колег у зоні проведення Операції Об’єднаних Сил.

Про це інформує Нацполіція Волині.

Провести бійців на службу прийшли керівництво поліції Волині, а також родичі, друзі та колеги поліцейських.

Заступник начальника ГУНП в області Сергій Козак та командир зведеного загону підрозділу «Світязь» Сергій Максимчук провели для поліцейських інструктаж, побажали й надалі гідно виконувати поставленні перед ними завдання, зокрема, забезпечувати правопорядок і публічну безпеку в зоні проведення Операції Об’єднаних Сил.

Нагадують, добровольчу роту патрульної поліції особливого призначення «Світязь» створили в червні 2014 року. Підрозділ пройшов бої за Іловайськ та Вуглегірськ.

Зазначають, за мужність і відвагу його бійців під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України їх відзначили державними нагородами.

Волинські оператори зняли фільм, присвячений бійцям спецпідрозділу «Світязь»: дорога болю і слави», який у 2016 році здобув найвищу нагороду, гран-прі, на міжнародному мистецькому фестивалі в Польщі.

Волинські поліцейські вирушили у зону проведення Операції Об’єднаних Сил. ФОТО
Волинські поліцейські вирушили у зону проведення Операції Об’єднаних Сил. ФОТО
Волинські поліцейські вирушили у зону проведення Операції Об’єднаних Сил. ФОТО
Волинські поліцейські вирушили у зону проведення Операції Об’єднаних Сил. ФОТО
Волинські поліцейські вирушили у зону проведення Операції Об’єднаних Сил. ФОТО
Волинські поліцейські вирушили у зону проведення Операції Об’єднаних Сил. ФОТО
Волинські поліцейські вирушили у зону проведення Операції Об’єднаних Сил. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ротація, волинські поліцейські, ООС
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
«Блюють всі» і гонитва за качкою: як львів’янин та волинянин до Антарктиди автостопом діставалися. ЦИТАТНИК
У Луцьку відкрили нову літню терасу із неймовірним краєвидом на місто*
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку просять зберегти ринок «Привіз»
Сьогодні, 11:53
Волинські поліцейські вирушили у зону проведення Операції Об’єднаних Сил. ФОТО
Сьогодні, 11:34
Дивовижні світлини метеликів в об’єктиві волинського фотографа
Сьогодні, 11:32
На Волині медики врятували життя пацієнту, якого тяжко поранили в шию
Сьогодні, 11:20
На Волині вантажний потяг на смерть збив людину
Сьогодні, 11:08
Схожі новини
Зеленський призначив нового командувача Об’єднаних сил Зеленський призначив нового командувача Об’єднаних сил
05 серпень, 17:40
У Луцьку просять спростити процедуру купівлі житла для учасників АТО/ООС У Луцьку просять спростити процедуру купівлі житла для учасників АТО/ООС
01 серпень, 13:25
Повідомили, що найчастіше незаконно перевозять через лінію зіткнення Повідомили, що найчастіше незаконно перевозять через лінію зіткнення
21 липень, 00:23
Президент Зеленський вперше поїхав на фронт Президент Зеленський вперше поїхав на фронт
27 травень, 21:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку просять зберегти ринок «Привіз»
Сьогодні, 11:53
 0
Волинські поліцейські вирушили у зону проведення Операції Об’єднаних Сил. ФОТО
Сьогодні, 11:34
 0
Дивовижні світлини метеликів в об’єктиві волинського фотографа
Сьогодні, 11:32
 0
На Волині медики врятували життя пацієнту, якого тяжко поранили в шию
Сьогодні, 11:20
 0
На Волині вантажний потяг на смерть збив людину
Сьогодні, 11:08
 0
Медіа
відео
1/8
﻿