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Шарпанина біля стели Героям у Луцьку: поліція прокоментувала інцидент

Шарпанина біля стели Героям у Луцьку: поліція прокоментувала інцидент
У патрульній поліції прокоментували інцидент, що трапився сьогодні, 7 серпня, біля стели Героям у Луцьку.

Нагадаємо, у Луцьку біля фотостели Героям Небесної Сотні жінка Світлана Григор'єва ніби збирала кошти для воїнів АТО. Бійці «Айдару» спробували з`ясувати, де дозвіл на таку діяльність, де волонтерське посвідчення і кому збирають кошти.

За словами речниці патрульної поліції Волині Ольги Бузулук, жінка, яка збирала кошти біля стели, повідомила, що двоє людей погрожують їй фізичною розправою і попросила якнайшвидше відправити на місце патрульних.

Поліцейські виявили на місці події заявницю ще з однією особою, а також двох людей з ознаками алкогольного сп’яніння, які нібито перешкоджали збору коштів.

На зауваження патрульних «айдарівці» не відреагували, почали ображати їх нецензурною лайкою і чіплятися до патрульних. Один з інспекторів, котрий прибув на місце виклику, каже, що боєць зробив рух, яким начебто хотів вдарити його в обличчя. Тож поліцейський розцінив це, як загрозу, і був змушений затримати чоловіка.

Боєць – родом із Нововолинська. На нього склали відповідні матеріали за трьома статтями: дрібне хуліганство, злісна непокора поліцейським та перебування у громадському місці в стані сп’яніння.

Працівники волинської поліції, своєю чергою, склали на Світлану Григор’єву адміністративні матеріали за ст.186 КУпАП – самоуправство.

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Теги: інцидент, Луцьк, атовці, стела Героям
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