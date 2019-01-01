Шарпанина біля стели Героям у Луцьку: поліція прокоментувала інцидент





Нагадаємо,



За словами речниці патрульної поліції Волині Ольги Бузулук, жінка, яка збирала кошти біля стели, повідомила, що двоє людей погрожують їй фізичною розправою і попросила якнайшвидше відправити на місце патрульних.



Поліцейські виявили на місці події заявницю ще з однією особою, а також двох людей з ознаками алкогольного сп’яніння, які нібито перешкоджали збору коштів.



На зауваження патрульних «айдарівці» не відреагували, почали ображати їх нецензурною лайкою і чіплятися до патрульних. Один з інспекторів, котрий прибув на місце виклику, каже, що боєць зробив рух, яким начебто хотів вдарити його в обличчя. Тож поліцейський розцінив це, як загрозу, і був змушений затримати чоловіка.



Боєць – родом із Нововолинська. На нього склали відповідні матеріали за трьома статтями: дрібне хуліганство, злісна непокора поліцейським та перебування у громадському місці в стані сп’яніння.



Працівники волинської поліції, своєю чергою, склали на Світлану Григор’єву адміністративні матеріали за ст.186 КУпАП – самоуправство.

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