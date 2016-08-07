Ватажок бойовиків хоче переговорів про мир
Сьогодні, 22:28
Ватажок так званої ЛНР Леонід Пасічник хоче прямих переговорів з Києвом.
Про це повідомляє "Газета.ua".
Пасічник заявив, що готовий до діалогу із президентом України Володимиром Зеленським та запросив його на окуповану територію. Про це він ниписав на своїй сторінці в Twitter.
"Наша основна вимога - прямі переговори між Києвом і Донбасом. До діалогу з паном Зеленським готовий. Якщо приїде - приймемо відповідно до міжнародного протоколу. Будемо говорити з ним про мир", - йдеться в заяві.
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Про це повідомляє "Газета.ua".
Пасічник заявив, що готовий до діалогу із президентом України Володимиром Зеленським та запросив його на окуповану територію. Про це він ниписав на своїй сторінці в Twitter.
"Наша основна вимога - прямі переговори між Києвом і Донбасом. До діалогу з паном Зеленським готовий. Якщо приїде - приймемо відповідно до міжнародного протоколу. Будемо говорити з ним про мир", - йдеться в заяві.
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