У селищі на Волині через негоду затопило вулицю. ФОТО

У селищі Рокині через негоду затопило вулицю Тулайдана. Місцеві мешканці нарікають, що пройти зовсім неможливо.Про це у групі "Княгининівська громада" написала користувачка"..Біля будинку номер 9 тротуар повністю знищений, віти дерев, які ростуть впритул до дороги, лежать на землі та ще і малинником порослі. Бредем по коліна у воді, псується взуття та і страшно підчепити якусь інфекцію у цій жижі. Брили каміння, причіп з соломою, який тут стоїть постійно, і весь непотріб зведений звідусіль лежить там, де хоч якось можна було б пройти", - йдеться у дописі.