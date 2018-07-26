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У селищі на Волині через негоду затопило вулицю. ФОТО

У селищі на Волині через негоду затопило вулицю. ФОТО
У селищі Рокині через негоду затопило вулицю Тулайдана. Місцеві мешканці нарікають, що пройти зовсім неможливо.

Про це у групі "Княгининівська громада" написала користувачка
Світлана Серганчук.

"..Біля будинку номер 9 тротуар повністю знищений, віти дерев, які ростуть впритул до дороги, лежать на землі та ще і малинником порослі. Бредем по коліна у воді, псується взуття та і страшно підчепити якусь інфекцію у цій жижі. Брили каміння, причіп з соломою, який тут стоїть постійно, і весь непотріб зведений звідусіль лежить там, де хоч якось можна було б пройти", - йдеться у дописі.
У селищі на Волині через негоду затопило вулицю. ФОТО
У селищі на Волині через негоду затопило вулицю. ФОТО
У селищі на Волині через негоду затопило вулицю. ФОТО
У селищі на Волині через негоду затопило вулицю. ФОТО
У селищі на Волині через негоду затопило вулицю. ФОТО

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Теги: негода, затоплення, Рокині
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